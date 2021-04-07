Bayern Münih - Paris Saint-Germain (CANLI)

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam saat 22.00'de son şampiyon Bayern Münih, Fransız devi Paris Saint-Germain'i ağırlıyor.
CANLI SKOR
Bayern Munih 0-1 Paris Saint-Germain
GOL! 2' Mbappe
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Süle, Alaba, Pavard, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Sane, Choupo-Moting
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Danilo, Gueye, Dagba, Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappe
Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Lewandowski'nin yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan Gnabry'de kadroda yer almıyor.