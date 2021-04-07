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Giriş Tarihi: 7.4.2021 21:57 Son Güncelleme: 7.4.2021 22:27

- Paris Saint-Germain (CANLI)

Bayern Münih - Paris Saint-Germain CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı - Paris Saint- Germain maçıyla devam ediyor. 22:00'da başlayan zorlu maçta henüz 3. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 önde. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam saat 22.00'de son şampiyon Bayern Münih, Fransız devi Paris Saint-Germain'i ağırlıyor.

CANLI SKOR

Bayern Munih 0-1 Paris Saint-Germain

GOL! 2' Mbappe

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İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Süle, Alaba, Pavard, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Sane, Choupo-Moting

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Danilo, Gueye, Dagba, Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappe

Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Lewandowski'nin yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan Gnabry'de kadroda yer almıyor.

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Bayern Münih - Paris Saint-Germain (CANLI)
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