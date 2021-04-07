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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:55 Son Güncelleme: 7.4.2021 18:02

'de yıldız isim kadroya alınmadı! Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu...

Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı! Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu...

'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü deplasmanına konuk olacak olan 'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertliler, Malatya deplasmanına 6 futbolcusundan yoksun gidiyor.

Süper Lig'de 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Denizlispor'a karşı 1-0'lık skorla galip gelen sarı-lacivertliler, ikinci maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkacak.

8 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kovid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'da Malatya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.

Yeni Malatyaspor maçı kamp kadromuz. #YMSvFB pic.twitter.com/xTluURDnK4

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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı! Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu...
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