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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:23 Son Güncelleme: 7.4.2021 11:29

Son dakika: 'da 'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Son dakika haberi... 'ın sol beki , Arjantin basınına önemli açıklamalarda bulundu. günlerini anlatan Saracchi, takım arkadaşı 'nun yeni adresini de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

'ın Uruguaylı sol beki , Arjantin'de yayın yapan Radio Colonio'ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Kariyerinde daha önce forması giymiş olan 22 yaşındaki oyuncu, Arjantin günlerini anlatırken takım arkadaş ile ilgili de konuştu.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

"İYİYSENİZ GALLARDO'DAN FORMAYI ALIYORDUNUZ, BUNLARI TÜRKİYE'DE GÖRMEDİM"

'River'daki günlerimi çok özlüyorum' diyen Saracchi, "Tüm şampiyonalarda mücadele edip 'te oynuyorduk.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Orada oynarken önemli maçlar için oynadığını ve kesinlikle bir şeyler başaracağını bilmek harikaydı.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Marcelo Gallardo iyi olmanız için sizi tahrik ediyordu. Onun için genç oyuncu olup olmamanız ya da kulüpte ne kadardır bulunduğunuz hiç önemli değildi.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

İyiyseniz formayı alıyordunuz. Bu yüzden antrenmanlarda rekabeti görebiliyordunuz. Bunlar Almanya ve Türkiye'de görmediğim şeyler.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

"LIBERTADORES FİNALİ İÇİN MADRİD'E GİTTİM"

River'dan ayrıldıktan sonra onların tek bir maçını bile kaçırmadım. Gece 2'ye kadar onları izlerdim.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

9 Aralık 2018'de finalini izlemek için Madrid'e gittim. O takımda ben de mücadele ettim.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Kendimi o kupayı kazanan bir takımın parçası gibi hissediyordum.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

, 2018'in Temmuz ayında 'den 12 milyon Euro'ya 'e transfer olmuştu.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

"FALCAO, MLS'E GİTMEYİ DAHA ÇOK İSTİYOR"

Saracchi, sezon sonunda 'dan ayrılması beklenen ile ilgili de şunları söyledi:

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

"Falcao ile sık sık River ve Arjantin'de geçirdiği zamanın onun için ne anlama geldiği hakkında konuştuk.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Onun için Arjantin'e dönüş o kadar net değil, kulübü takip ediyor, hayranı ama River'a dönüşü net değil.

Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!

Bence o Arjantin'e dönmekten daha çok MLS'i istiyor."

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Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni adresini Saracchi açıkladı!
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