Dönüşü muhteşem oldu

İlk 23 dakikada 3 topu direkten dönen Kartal, daha farklı kazanacağı maçtan 3 gollü galibiyetle ayrıldıAlanyaspor karşısında başlama düdüğüyle birlikte galibiyet arzusunu sahaya yansıttı. Henüz ilk dakikada Ghezzal ile direğe takılan siyah-beyazlılar adına ilk yarı boyunca bu tam 3 kez yaşanırken Cenk'in attığı gol soyunma odasına Beşiktaş'ı önde götürdü.geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı üretemediği gol pozisyonlarını bu maça saklamışçasına defalarca rakip kaleyi yokladı. Cenk Tosun yaklaşık 2 ay sonra sahada olmasına rağmen hücumda sıkıntı hissettirmedi.Atiba da orta sahada güçlü bir oyun ortaya koyarken, hücumda etkin isimlerdendi ve Beşiktaş istediği sonucu aldı. Lig yarışında iki hafta fırsat tepen Kartal, Alanyaspor maçında işini de liderliğini de şansa bırakmadı ve aldığı 3 puanla F.Bahçe derbisi ile Kasımpaşa maçının toprağını üzerinden attı.Cenk Tosun, 3 yıl 4 ay aradan sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Dolmabahçe'de bundan önce Türkiye Kupası'nda siyah-beyazlıların 28 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor'u 4-1 yendiği karşılaşmada ağları sarsmıştı.Cenk maçtan sonra, "Tosun Paşa müziğini duymak çok güzeldi. Vodafone Park'ta oynamayı ve gol atmayı çok özlemişim. Fiziksel durumum tam istediğim seviyede değil ama daha iyi olacak" dedi.