Galatasaray'da mayıs ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi için son olarak divan başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı.

Son dakika! Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı! Eşref Hamamcıoğlu kimdir? | Video

Eşref Hamamcıoğlu kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 'Galatasaray'a güven' sloganı ile seçim kampanyasını başlatan Hamamcıoğlu açıklamasında, "Ben Galatasaray'da yetişim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli zaten. Ben her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış, ne yapabilirize baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak özümüze dönüş artık çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven" ifadelerini kullandı.