Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı! Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Dün oynanan Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.