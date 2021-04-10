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Giriş Tarihi: 10.4.2021

doğru tercih’

‘Trabzonspor doğru tercih’

, Türkiye’ye gelerek doğru bir karar aldığını belirtirken hocası ’ya da övgüler yağdırdı

Trabzonspor'un Portekizli stoperi Edgar Ie, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Futbola kanat oyuncusu olarak başladığını ancak şu anda G.Antep FK'yı çalıştıran teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun Sporting'de kendisini stoper oynatmaya başladığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor'a gelerek doğru bir seçim yaptım. Abdullah Avcı, geldiği anda takımımızın savunma anlayışının doğru olmadığını, nasıl yapmamız gerektiğini bize çok net bir biçimde ifade etti."

'EN ÇOK HAKSIZLIĞA BİZ UĞRADIK'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi kulüp dergisindeki yazıda "Trabzonspor'un olduğu her yerde umut vardır" dedi. Yıllardır en çok haksızlığa uğrayan takımın Trabzonspor olduğunun da altını çizen Ağaoğlu, "Maalesef ülkemizde futbolun masada oynanıp sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat var! Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor" dedi.

NWAKAEME&EKUBAN RİZE'DE YOK SÜPER LİG'DE GÜNÜN DİĞER MAÇI
Trabzonspor bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kayseri maçında sakatlanan Nwakaeme ile Ekuban'ın dün yapılan kontrollerinde sağ adalelerinde kas gerilmesi ve ödem tespit edildi. İki oyuncu da bugünkü maçta forma giyemeyecek.

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‘Trabzonspor doğru tercih’
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