‘Trabzonspor doğru tercih’

Trabzonspor'un Portekizli stoperi Edgar Ie, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Futbola kanat oyuncusu olarak başladığını ancak şu anda G.Antep FK'yı çalıştıran teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun Sporting'de kendisini stoper oynatmaya başladığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor'a gelerek doğru bir seçim yaptım.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, resmi kulüp dergisindeki yazıda "Trabzonspor'un olduğu her yerde umut vardır" dedi. Yıllardır en çok haksızlığa uğrayan takımın Trabzonspor olduğunun da altını çizen Ağaoğlu, "Maalesef ülkemizde futbolun masada oynanıp sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat var! Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor" dedi.Trabzonspor bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kayseri maçında sakatlananiledün yapılan kontrollerinde sağ adalelerinde kas gerilmesi ve ödem tespit edildi. İki oyuncu da bugünkü maçta forma giyemeyecek.