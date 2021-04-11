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Giriş Tarihi: 11.4.2021 17:54 Son Güncelleme: 11.4.2021 18:09

Son dakika: Beşiktaş kritik Erzurum deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş kritik Erzurum deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...

Spor Toto 'in 34. haftasında lider Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren 'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip, 'ın puan kaybettiği haftada zirvede puan farkını arttırma hedefinde. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar, Hasic ve cezalı Josef maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, VAR'da ise Alper Ulusoy görev yapacak. Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 5 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Montero, Halil, Rıdvan, Serdar, Necip, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Gökhan

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, bugünkü maçta oynayamayacak. Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı bugün forma giyemeyecek.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, bu mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 5 resmi maçta iki galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tur atlayan takım oldu. Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.

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Son dakika: Beşiktaş kritik Erzurum deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...
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