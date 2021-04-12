Duraklama dönemi

SON üç maçından beraberlikle ayrılan ve üç deplasmanda fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen Trabzonspor, zirve yarışında fırsatları değerlendiremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başınageçtiği 9. haftadan itibaren yakalananivme son üç haftada durdu.
SON SEKİZ MAÇTA 10 PUAN
Avcı yönetimindeki ilk 17 maçtaaldığı 13 galibiyet, 3 beraberlikve 1 mağlubiyetle 42 puan toplayarakmaç başına 2.47 puan ortalamasıyakalayan bordo-mavililer,Çaykur Rizespor maçında da alınanberaberlikle duraklama döneminegirdi. Son 8 mücadelesindesadece iki kez gülen Trabzonspor,4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece10 puan toplayabildi. 1.25 depuan ortalamasında kaldı.