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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Duraklama dönemi

Duraklama dönemi
SON üç maçından beraberlikle ayrılan ve üç deplasmanda fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen Trabzonspor, zirve yarışında fırsatları değerlendiremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçtiği 9. haftadan itibaren yakalanan ivme son üç haftada durdu.

SON SEKİZ MAÇTA 10 PUAN
Avcı yönetimindeki ilk 17 maçta aldığı 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan toplayarak maç başına 2.47 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçında da alınan beraberlikle duraklama dönemine girdi. Son 8 mücadelesinde sadece iki kez gülen Trabzonspor, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 10 puan toplayabildi. 1.25 de puan ortalamasında kaldı.

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Duraklama dönemi
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