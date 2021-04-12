‘On’suz olmuyor

Galatasaray'da puan kayıpları devam ederken takım, 10 numarası Belhanda'yı kaybettikten sonra bir türlü kendine gelemedi. Fatih Terim'in ekibi, mart ayından bu tarafa ligin en kötü performanslarından birini ortaya koyarken,En büyük düşüş pas oyununda yaşandı. Matchstudy verilerine göre; sarı-kırmızılıların pasla oynama oranıG.Saray'da ceza alanına pasla giriş oranı %38'den %32'ye inerken, ceza alanında pasların başarı oranı isedüştü. G.Saray'ın pas futbolu Belhanda'nın olmadığı dakika aralıklarında aşağı doğru giderken, atılan goller düştü, yenilen goller ise artış gösterdi.