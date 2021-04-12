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Giriş Tarihi: 12.4.2021

‘On’suz olmuyor

‘On’suz olmuyor

Belhanda’nın yokluğunda pasla oynama oranı %76’dan yüzde 74’e inen Aslan’ın maç başına ileri pas değeri 177’den 168’e geriledi. Ceza sahasına pasla giriş %6 azalırken, ceza alanında başarılı pas oranı %4 düştü

Galatasaray'da puan kayıpları devam ederken takım, 10 numarası Belhanda'yı kaybettikten sonra bir türlü kendine gelemedi. Fatih Terim'in ekibi, mart ayından bu tarafa ligin en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, Belhanda'sız G.Saray'ın hücum aksiyonları tepetaklak oldu. En büyük düşüş pas oyununda yaşandı. Matchstudy verilerine göre; sarı-kırmızılıların pasla oynama oranı %76'dan %74'e düşerken, ileri pas değeri ise 90 dakika başına 177'den 168'e geriledi. G.Saray'da ceza alanına pasla giriş oranı %38'den %32'ye inerken, ceza alanında pasların başarı oranı ise %52'den %48'e düştü. G.Saray'ın pas futbolu Belhanda'nın olmadığı dakika aralıklarında aşağı doğru giderken, atılan goller düştü, yenilen goller ise artış gösterdi. Faslı yıldızın sahada olduğu 1486 dakikada 34 gol atılıp, 14 gol yenilirken, olmadığı 1394 dakikada ise 28 gol atıldı ve 17 gol yenildi.

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