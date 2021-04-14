Kestelspor deplasmada güldü

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, son 7 maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı.

Bu süreçte Teknik Direktör Ahmet Duman ile yollarını ayırıp Galip Gündoğdu ile anlaşan kulüpte kötü gidişat bugün oynanan Bergama Belediyespor maçında sona erdi.

Bergama 4 Eylül Stadyumu'nda ligde aynı puana sahip iki takımın mücadelesi yaşandı. İlkyarı dengeli bir şekilde geçen karşılaşmada Kestelspor, galibiyet golünü 55'inci dakikada buldu. Talha Yünkuş'un golü ile 1-0 öne geçen Kestelspor, 14 dakika uzayan maçta skoru koruyarak rahat bir nefes aldı.

Kestelspor, bu galibiyetle puanını 38'e çıkararak 8'inci sıraya yükselirken Bergama 35 puanla 11'inci sırada kaldı.