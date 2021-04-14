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Giriş Tarihi: 14.4.2021 12:27 Son Güncelleme: 14.4.2021 12:33

Son dakika... Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta

İHA
Son dakika... Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta

Son dakika... , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın ekiplerinden ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

STUTTGART: "BU TRANSFERDEN DOLAYI MUTLU VE GURURLUYUZ"

Stuttgart ise sosyal medya hesabından Ömer Faruk hakkında, "Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en çok aranan oyunculardan biri. Türkiye U21 Milli takımda da forma giyen Ömer, büyük bir potansiyele sahip. Büyük bir rekabet içinde genç oyuncuyla ücretsiz sözleşme imzalayabildik. Bu transferden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" yorumu yapıldı.

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Son dakika... Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta
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