Son dakika... Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta

STUTTGART: "BU TRANSFERDEN DOLAYI MUTLU VE GURURLUYUZ"



Stuttgart ise sosyal medya hesabından Ömer Faruk hakkında, "Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en çok aranan oyunculardan biri. Türkiye U21 Milli takımda da forma giyen Ömer, büyük bir potansiyele sahip. Büyük bir rekabet içinde genç oyuncuyla ücretsiz sözleşme imzalayabildik. Bu transferden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" yorumu yapıldı.