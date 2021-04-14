Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 14.04.2021 | 15:06
03:14
10:25
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 14.04.2021 | 14:07
01:11
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 14.04.2021 | 14:04
14:18
02:15
01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
03:13
01:21
00:52
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 12.04.2021 | 15:52
01:20
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! "Şampiyonluğa havlu attı" 12.04.2021 | 13:46
01:58
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 11.04.2021 | 23:03
05:20
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 11.04.2021 | 21:20
04:46
01:02
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 11.04.2021 | 16:48
01:17
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 11.04.2021 | 14:27
00:57
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 11.04.2021 | 13:19
01:03
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı" 10.04.2021 | 22:21
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ömer Faruk Beyaz'ın, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile anlaştığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmenin detaylarını A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...