Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! Borussia Dortmund Manchester City karşısında... (CANLI)

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleler devam ediyor. Son iki yarı finalistin belli olacağı gecede, Liverpool - Real Madrid ve Borussia Dortmund - Manchester City maçları oynanacak. Çeyrek finalin ilk maçında rakibini 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester City, rövanş maçında avantajlı durumda.
Futbolun son dönemdeki gözdesi Erling Haaland'ın ilk 11'de başlayacağı karşılaşmada, Borussia Dortmund, yarı final için tüm sınırları zorlayacak. İşte zorlu mücadelenin ilk 11'leri...
İLK 11'LER
Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Knauff, Reus, Haaland
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne
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