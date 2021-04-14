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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:34 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:58

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! karşısında... (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! Borussia Dortmund Manchester City karşısında... CANLI

'nde gecenin bir diğer çeyrek final mücadelesi ve arasında oynanacak. İlk maçı, Etihad Stadyumu'nda 2-1 kazanan Manchester City, rövanşta Borussia Dortmund'a karşı avantajlı konumda. Saat 22.00'de başlayan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleler devam ediyor. Son iki yarı finalistin belli olacağı gecede, Liverpool - Real Madrid ve Borussia Dortmund - Manchester City maçları oynanacak. Çeyrek finalin ilk maçında rakibini 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester City, rövanş maçında avantajlı durumda.

Futbolun son dönemdeki gözdesi Erling Haaland'ın ilk 11'de başlayacağı karşılaşmada, Borussia Dortmund, yarı final için tüm sınırları zorlayacak. İşte zorlu mücadelenin ilk 11'leri...

İLK 11'LER

Dortmund: Hitz, Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Knauff, Reus, Haaland

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne

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Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! Borussia Dortmund Manchester City karşısında... (CANLI)
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