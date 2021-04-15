Beşiktaş kritik virajda! Ankaragücü maçında hedef 3 puan

SAHASINDA 2 KEZ KAYBETTİ

İki ekip, bugüne kadar tüm kulvarlarda 125 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 85 galibiyet alırken, 27 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, 13 maçta gülen taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 63 maçta ise büyük bir üstünlüğe sahip. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 54 kez kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ı 9 Kasım 1969 yılında İstanbul'da 3-2 yenen Başkent ekibi, diğer galibiyetini ise 17 Şubat 2002 tarihinde 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 14 karşılaşmada ise Beşiktaş kazandı. Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak.