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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:04 Son Güncelleme: 15.4.2021 17:15

Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu!

Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol 'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken A Takımı Teknik Sorumlusu , altyapıdan 5 futbolcuyu A Takım antrenmanına aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. A Takımı Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, 5 genç futbolcuyu A takım antrenmanlarına dahil etti.

Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu!

Emre Belözoğlu tarafından A takım kadrosuna dahil edilen oyuncular: Arda Okan Kurtulan, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Osman Ertuğrul Çetin.

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Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu!
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