Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. A Takımı Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, 5 genç futbolcuyu A takım antrenmanlarına dahil etti.
Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu!
Emre Belözoğlu tarafından A takım kadrosuna dahil edilen oyuncular: Arda Okan Kurtulan, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Osman Ertuğrul Çetin.