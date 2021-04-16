10 numaraya Afsha önerisi

elhanda'nın sözleşmesini geçen ay fesheden Galatasaray, önümüzdeki sezon için 10 numara mevkine de transfer yapmak zorunda...Oyuncunun keşfedilme hikâyesi ise Mostafa Mohamed'le ilişkili. O dönemde Mohamed'i takip eden kulüp scoutlarının, dikkatlerini çeken bir başka futbolcu olan Afsha'yı da teknik heyet ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Düzenli olarak Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.PFDK , Karagümrük maçında kırmızı kartla oyundan atılan Ryan Donk'un cezasını açıkladı. Kurul, tecrübeli oyuncuya 2 maç men cezası verdi. Donk, Göztepe maçıyla birlikte, Aslan'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada da forma giyemeyecek.GALATASARAY'DA sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru, sakatlığını beklenenden daha erken atlattı. Bu durum sevinçle karşılanırken, 23 yaşındaki futbolcunun yarınki mücadelede Göztepe'ye karşı oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Sarıkırmızılı takımda, De Andre Yedlin'in tedavisine devam edilirken, Martin Linnes ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.