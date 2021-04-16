Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 numaraya Afsha önerisi
Giriş Tarihi: 16.4.2021

10 numaraya Afsha önerisi

10 numaraya Afsha önerisi

G.Saray’da Belhanda’nın ardından 10 numaralı forma boşa çıkarken scoutlar, bu mevki için Mısırlı yıldızın ismini verdi

Belhanda'nın sözleşmesini geçen ay fesheden Galatasaray, önümüzdeki sezon için 10 numara mevkine de transfer yapmak zorunda... Bu noktada ülkesi Mısır'da 'Afsha' olarak anılan Mohamed Magdy Morsy'nin ismi gündeme geldi. Oyuncunun keşfedilme hikâyesi ise Mostafa Mohamed'le ilişkili. O dönemde Mohamed'i takip eden kulüp scoutlarının, dikkatlerini çeken bir başka futbolcu olan Afsha'yı da teknik heyet ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Düzenli olarak Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Ülkesinin önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mohamed Magdy Morsy'nin, kulübü El-Ahly ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Trabzon'a da yok!
PFDK , Karagümrük maçında kırmızı kartla oyundan atılan Ryan Donk'un cezasını açıkladı. Kurul, tecrübeli oyuncuya 2 maç men cezası verdi. Donk, Göztepe maçıyla birlikte, Aslan'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Onyekuru'dan iyi haber
GALATASARAY'DA sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru, sakatlığını beklenenden daha erken atlattı. Bu durum sevinçle karşılanırken, 23 yaşındaki futbolcunun yarınki mücadelede Göztepe'ye karşı oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Sarıkırmızılı takımda, De Andre Yedlin'in tedavisine devam edilirken, Martin Linnes ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürü konuştu! Hem BioNTech hem Sinovac...
Son Dakika Haberi! İletişim Başkanı Altun’dan KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik aklın ürünüdür
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu
Çavuşoğlu’nun Yunanlı Dendias’a verdiği tokat gibi yanıt sosyal medyayı salladı
Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....
MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULA! e-Devlet ile 2021 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
10 numaraya Afsha önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA