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Giriş Tarihi: 17.4.2021 12:18 Son Güncelleme: 17.4.2021 12:32

Son dakika: 'tan açıklaması!

Son dakika: Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Son dakika haberi... Kulübü, maçında sakatlanan 'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı. Yayıncı kuruluş BeIN Sports ise Oğuzhan Özyakup'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un son durumunu açıkladı. Yapılan açıklamada Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı. Yayıncı kuruluş BeIN Sports ise Oğuzhan Özyakup'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Son dakika: Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
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