Son dakika: Mustafa Cengiz'den olağanüstü toplantı çağrısı!

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalarla bir anda karışan Galatasaray'da kazan kaynıyor. Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz çok önemli bir karar aldı. Olaylı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda dün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı.
Bu toplantıda 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti. Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise geri adım atmamış, başkanlığa devam edeceğini söylemişti.
RADİKAL KARARLAR ÇIKMASI BEKLENİYOR!
Yöneticilerin bu hamlesine karşılık başkan Mustafa Cengiz tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi. Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler yarın stattaki toplantıya katılacak. Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor. Bazı yöneticilerden sürpriz istifalar gelebileceği belirtildi.
Ligde son 6 haftada 13 puan kaybeden ve bugün Göztepe karşısında 'olmazsa olmaz' niteliği taşıyan bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte gözler Fatih Terim'e çevrildi. 2 maçlık cezası biten ve yeniden takımın başına dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kameraların karşısına geçecek.
Takımı ve kendisini eleştiren Cengiz'e karşı hafta boyunca sessizliğini koruyan İmparator'un, bugün söyleyecekleri merak konusu.
OLASI BİR KAYIP DEPREM YARATIR
6 eksikle çıkılacak zorlu karşılaşmada kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da alınacak olası kötü bir sonuçta yer yerinden oynayabilir. Başkanın açıklamaları nedeniyle oyuncuların hafta içinde idmana çıkmak istemediği konuşuldu.
ULTRAASLAN'DAN İSTİFA ÇAĞRISI YAPILDI
Galatasaray'ın köklü taraftar grubu Ultraslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e istifa çağrısında bulundu. Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güzel anıların ve sağlığınızın daha fazla yıpranmasına izin vermeden hem sizin için hem de kulübümüzün mevcut ortamda önünü açmak açısından ara vermenizin çok önemli ve kaçınılmaz olduğu ortadadır." ifadeleri kullanıldı.
LEVENT TÜZEMEN'İN KÖŞE YAZISINDAN DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR
"İSTİFANIZ SİZİN İÇİN DAHA İYİ OLUR"
Levent Tüzemen: "Toplantıda yöneticiler Başkan Mustafa Cengiz'e, "Başkanım son birkaç gündür çok yıprandınız. Zaten ağır bir rahatsızlıkla mücadele ediyorsunuz. Biz daha fazla üzülmenizi, yıpranmanızı istemiyoruz. Sağlığınız her şeyden önemli. Aynı şekilde Galatasaray da bu yaşananlardan etkileniyor, zarar görüyor. İstifanız hem sizin hem de kulüp için daha iyi olur" dediği öğrenildi."
"KİMSE BANA 'İSTİFA ET' DİYEMEZ"
Levent Tüzemen: Ancak Başkan Cengiz ekibine, "Böyle bir şeyi asla düşünmüyorum. Kongreye kadar bu görevde kalacağım, seçime de gireceğim, inşallah da zaferle ayrılacağım" karşılığını verdi. Ayrıca Başkan'ın toplantıdaki istifa iddiaları için de çevresine, "Yönetimden kimse bana 'istifa et' diyemez. Eğer ben istifa etmezsem o kişinin istifa etmesi şart" dediği kaydedildi.
G.SARAY CAMİASI ALBAYRAK'I BAŞKAN OLARAK İSTEMEZ!
Seçim kulisleri tam gaz devam ediyor. Abdurrahim Albayrak aday olacak mı? İddialara göre Albayrak eski başkanları ziyaret edip destek arıyormuş...
Levent Tüzemen: "Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Yaşam tarzında bile Galatasaray'ın zaman zaman ailesinin önüne geçtiğini söyleyebilirim. Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Eski başkanları ziyaret etmesi doğrudur, ekonomik olarak da çok güçlüdür, Galatasaray'a kasa kolaylıkları da sağlar ama Galatasaray camiasının Albayrak'ı başkan olarak gündemde tutacağını düşünmüyorum."