Son dakika: Mustafa Cengiz'den olağanüstü toplantı çağrısı!

LEVENT TÜZEMEN'İN KÖŞE YAZISINDAN DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

"İSTİFANIZ SİZİN İÇİN DAHA İYİ OLUR"

Levent Tüzemen: "Toplantıda yöneticiler Başkan Mustafa Cengiz'e, "Başkanım son birkaç gündür çok yıprandınız. Zaten ağır bir rahatsızlıkla mücadele ediyorsunuz. Biz daha fazla üzülmenizi, yıpranmanızı istemiyoruz. Sağlığınız her şeyden önemli. Aynı şekilde Galatasaray da bu yaşananlardan etkileniyor, zarar görüyor. İstifanız hem sizin hem de kulüp için daha iyi olur" dediği öğrenildi."