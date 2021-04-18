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Giriş Tarihi: 18.4.2021 21:15 Son Güncelleme: 18.4.2021 22:21

Alex'ten sonra Pelkas! Deplasmanda Fenerbahçe'nin en iyisi...

SABAH.COM.TR SPOR
Alex'ten sonra Pelkas! Deplasmanda Fenerbahçe'nin en iyisi...

'in 35. haftasında zirve iddiasını sürdürmek isyteyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren 'e konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde , 57'de attığı harika golle, takımını karşısında 2-1 öne geçirdi ve maç kazandırdı. Yunan yıldızın deplasmanlardaki performansı dikkat çekerken Fenerbahçe efsanesi 'nın ardından en çok katkı yapan oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında zirve iddiasını sürdürmek isyteyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmada Ömer Ali Şahiner'in attığı güzel golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 40'ta Attila Szalai ve 57'de Dimitris Pelkas'ın klas golüyle geriden gelip 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında çok kritik bir galibiyet aldı.

Yunan futbolcunun deplasmanlardaki yüksek performansı bu maçla da devam etti. Pelkas, bu alanda Alex'ten sonraki en iyi isim oldu.

Dimitris Pelkas, bu maçta attığı golle beraber deplasman maçlarında 10 gollük katkı sağladı. Yunan yıldız, bu sezon 5 gol ve 5 asistle Sarı-lacivertli takımda dış sahada en çok katkı sağlayan futbolcu oldu.

Fenerbahçe'den en son Alex de Souza, 2010/11 sezonunda deplasmanlarda 13 gol ve 9 asistli katkı sağlamıştı.

27 yaşındaki yıldız, toplamda ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 gol ve 7 asist kaydetti.

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Alex'ten sonra Pelkas! Deplasmanda Fenerbahçe'nin en iyisi...
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