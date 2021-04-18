Sezon başında Samatta, Thiam, Kemal Ademi ve Cisse gibi golcüleri transfer eden Fenerbahçe, bu oyunculardan beklediği verimi bir türlü alamadı. Takımın gol yükünü taşıyacak bir golcü için şimdiden girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, bir dönem Mesut Özil ile çok iyi anlaşan omzunda dünya şampiyonu apoleti olan golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacak! Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor.
Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer planları şimdiden başladı. Sağ bek için alternatif arayan Fenerbahçe'de asıl hedef ise golcü transferi. Chelsea forması giyen Olivier Giroud, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Üstelik Fenerbahçe bu transfer için bonservis ödemeyecek. Giroud, bu sezon Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı.
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Chelsea ile sözleşme uzatmayacak Olivier Giroud'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor! 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. Giroud, Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.
İTALYAN DEVLERİ DE İSTİYOR! ROMA, MİLAN, JUVENTUS...
İtalyan gazeteci Nico Schira, Olivier Giroud için Milan ve Roma'nın da ilgisi olduğunu belirtti. İddiaya göre Giroud'un menajeri geçen hafta Roma cephesi ile görüştü. Ayrıca yeni sezonda Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da oyuncuyla ilgileniyor.
Roma ve Milan'ın yanı sıra bu sezon İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter ile yarıştan kopan Juventus da Giroud için girişimde bulunacak. Fransız golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.
SON DAKİKA: TRANSFERDE MESUT ÖZİL ARACI OLACAK!
İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Olivier Giroud operasyonuna Mesut Özil de yardım edecek. Sarı lacivertlilerin golcü transferi için ilk adayı Giroud. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Giroud'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Mesut Özil de devreye girecek.
Mesut Özil ile Oliver Giroud Arsenal'de uzun süre birlikte oynadılar. İki oyuncunun yakın olduğu ve ara ara görüştüğü de haberde yer alan detaylar arasında yer aldı.
MESUT ÖZİL İÇİN BU YORUMU YAPMIŞTI...
Fransız milli takımının da önemli yıldızları arasında yer alan Giroud, Mesut Özil için olumlu yorumlarda bulunmuştu.
'Mesut Özil'in oyun görüşü kusursuz. Çok basit oynuyor, zor olan şeyleri basit hale getiriyor. Onunla sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok nitelikli bir oyuncu.'
Olivier Giroud bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu. Takımı Chelsea ile yarı finale yükselen Giroud, Norveçli Haaland ve milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe'den sonra en çok gol atan üçüncü futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligin'de bu sezon Erling Haaland attığı 10 golle zirvede yer alıyor. Haaland'ı Kylian Mbappe 8 golle takip ediyor. Fenerbahçe ile adı anılan Giroud'un ise gol sayısı 6!
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Giroud, kariyerine Grenoble takımında başladı. Fransa'da Istres, Eyclub, Tours takımlarında forma giyen golcü oyuncu patlamayı Montpellier ile yaptı.
Eski Galatasaraylı Younes Belhanda ile harika bir uyum yakalayan Giroud, Montpellier'in mucize şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.
Giroud, 2012 sensinde 12 milyon € bonservis bedeliyle Arsenal'a imza attı. Burada 6 sezon top koşturan Fransız golcü 2018 devre arası transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tuttu.
Olivier Giroud, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa'nın şampiyon kadrosunda yer aldı.