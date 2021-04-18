Fenerbahçe'de transfer operasyonu başlıyor! Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız forvet için İtalyan devleri Milan ve Roma da devreye girdi. Emre Belözoğlu yönetiminde üç maçta yedi puan toplayan Fenerbahçe'de sezon sonu kesinlikle forvet transferi yapılacak. Cisse ve Samatta ile yolların ayrılması bekleniyor. Kariyerinde Dünya Kupası bulunan yıldız golcü için şartlar zorlanacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Sezon başında Samatta, Thiam, Kemal Ademi ve Cisse gibi golcüleri transfer eden Fenerbahçe, bu oyunculardan beklediği verimi bir türlü alamadı. Takımın gol yükünü taşıyacak bir golcü için şimdiden girişimlere başlayan Fenerbahçe yönetimi, bir dönem Mesut Özil ile çok iyi anlaşan omzunda dünya şampiyonu apoleti olan golcü oyuncu için tüm şartları zorlayacak! Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor.