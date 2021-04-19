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Giriş Tarihi: 19.4.2021 13:11 Son Güncelleme: 19.4.2021 13:18

'da dönemi resmen başladı!

İHA
Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!

, teknik direktörlük görevi için ile anlaştıklarını açıkladı. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Denizlispor ligde son sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 7 haftaya 26 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hakan Kutlu'yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan'la anlaşmaya varıldı.

ALİ TANDOĞAN'IN DENİZLİSPOR KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Ali Tandoğan, Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Denizlispor'un aynı sezon içindeki 5'inci teknik direktörü olarak görev alacak.

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Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!
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