Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Linnes, Falcao ve Yedlin...
Giriş Tarihi: 19.4.2021 19:28

'da mesaisi sürüyor! Linnes, Falcao ve Yedlin...

AA
Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Linnes, Falcao ve Yedlin...

, Süper Lig'in 36. haftasında ile 21 Nisan Çarşamba günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan kondisyonerler eşliğinde, özel program dahilinde, ise salonda çalıştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Göztepe karşılaşmasında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Ana bölümde taktik çalışan diğer oyuncular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel çalıştı. Radamel Falcao kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, DeAndre Yedlin tedavisinin ardından salonda çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Linnes, Falcao ve Yedlin...
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