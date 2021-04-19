Kerem Aktürkoğlu Göztepe maçında yıldızlaştı! Falcao ve Mohamed'i solladı

GALATASARAY TRABZON'A KİLİTLENDİ

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da gözler çarşamba günkü zorlu Trabzonspor maçına çevrildi. Zirve yarışında en kritik virajlardan biri olan karşılaşmada 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılı oyuncular, İzmir'den dönüş yolunda aralarında kısa bir toplantı yaptı. Kaptan Arda, "Trabzonspor'u da yenip herkese gücümüzü ve şampiyonluğa olan inancımızı gösterelim" derken, tüm takım galibiyet sözü verdi.