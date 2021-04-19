Kerem Aktürkoğlu Göztepe maçında yıldızlaştı! Falcao ve Mohamed'i solladı

Son dakika... Galatasaray'ı Göztepe deplasmanında 22 yaşındaki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu galibiyete taşıdı. Hat-trick yaparak 3 puanı getiren Kerem, artık ilk 11'de kalıcı olacak. Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasında da sol önde Kerem'le başlayacak. Sezon başında 24 Erzincanspor'dan bedavaya gelen 1998 doğumlu hücum oyuncusu, Galatasaray'da 850 bin TL garanti paraya oynuyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta süre alan Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 398 dakikada 6 gol, 2 asist kaydetmeyi başardı.
EN FAYDALI İSİM OLDU
5 milyon euro kazanan Radamel Falcao, bonservisine 13 milyon euro ödenen Mbaye Diagne, yeni transfer Mostafa Mohamed'le performansı kıyaslandığında Kerem, ortalama 66 dakikada 1 gol atarak Aslan'ın en verimli oyuncusu oldu.
İlk 11 çıktığı Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında tabelayı değiştiren 22 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe de istemişti. Teknik direktör Fatih Terim faktörüyle genç oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmayan Galatasaray, bu transferi bir ay geç açıklayarak Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödemedi.
5 YIL SONRA İLK KEZ
Sezon başında 3. lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaptığı Göztepe maçına damga vururken, 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla bir maçta 3 gol atan ilk yerli oyuncu oldu. (Daha önce Yasin Öztekin, Gaziantepspor'a karşı üç gol atmıştı).
GALATASARAY TRABZON'A KİLİTLENDİ
Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da gözler çarşamba günkü zorlu Trabzonspor maçına çevrildi. Zirve yarışında en kritik virajlardan biri olan karşılaşmada 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılı oyuncular, İzmir'den dönüş yolunda aralarında kısa bir toplantı yaptı. Kaptan Arda, "Trabzonspor'u da yenip herkese gücümüzü ve şampiyonluğa olan inancımızı gösterelim" derken, tüm takım galibiyet sözü verdi.
DIŞ SAHADA SON ALTI SEZONUN EN İYİSİ
Bu sezon 17 deplasmanda 11. galibiyetini alarak 33 puan toplayan Galatasaray, son 6 sezondaki en iyi dış saha performansına ulaştı. 4. yıldızı taktığı 2014-15 sezonunda deplasmanda 11 galibiyet-2 beraberlik-4 yenilgiyle 35 puan alan sarı-kırmızılı takım, sonraki sezonlarda sırasıyla 17 deplasmanda 18, 31, 26, 26 ve 21 puan elde etmişti.