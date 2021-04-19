UEFA acil olarak toplanıyor! 12 kulübe ne ceza çıkacak? 'Yasaklanacak'

"HERHANGİ BİR MAÇ OYNANMASI YASAKLANACAK"

UEFA, gerçekleşen oluşumu engellemek için gerekli önlemlerin alınacağını da belirterek, "Bu oluşumu önlemek adına hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır, başka türlü olmaz. Daha önce FIFA ve 6 konfederasyon tarafından duyurulduğu üzere, ilgili kulüplerin yerel, Avrupa ve dünya düzeyinde başka herhangi bir müsabaka oynaması yasaklanacak ve bu takımların formasını giyen oyuncuların da milli takımlarını temsil etme hakkı olmayacak. Diğer ülkelerdeki kulüplere, özellikle de bu oluşuma katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri, taraftarları, politikacıları bu projeye karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Birkaç kişinin bu ısrarcı kişisel çıkarları uzun süredir devam ediyor. Yeter artık" açıklamasını yaptı.