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Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:12 Son Güncelleme: 19.4.2021 11:13

acil olarak toplanıyor! 12 kulübe ne ceza çıkacak? 'Yasaklanacak'

UEFA acil olarak toplanıyor! 12 kulübe ne ceza çıkacak? 'Yasaklanacak'

Son dakika... İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen 12 kulübü, organizasyonlarına alternatif olarak 'ni kurduklarını açıklaması futbol dünyasına bomba gibi düştü. Federasyonlardan üst üste tepki açıklamaları gelirken, UEFA ve ise bu takımlara yaptırım yapılacağını ifade etti. UEFA Yönetim Kurulu'nun bugün Montrö'de bir araya geleceği ve 12 kulübü; , ve yerel liglerden men etme kararını görüşeceği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika... Futbol dünyasının 1 numaralı gündemi 12 kulübün birleşerek kurduğu Avrupa Süper Ligi oldu. İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıkladı. Bu duyurunun ardından ülke federasyonlarından peş peşe tepki geldi. UEFA ve FIFA ise bu durumun kabul edilemez olduğunu, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplere ve futbolculara çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

Deneyimli gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, UEFA Yönetim Kurulu bugün Montrö'de bir toplantı yapacak. UEFA, Avrupa Süper Lig ekiplerine yönelik yaptırımları gündeme getirdi. UEFA, FIFA, Premier Lig, Serie A yönetimleri, 12 kulübü Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve yerel liglerden men etme kararını görüşecek.

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıkladı. 3 kulübün daha kurucular arasında yer alacağı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi sistemi ve yayın hakları konusunda UEFA ile anlaşmaya varamayan kulüplerin rest çekmesinin ardından kurulan organizasyona Real Madrid Başkanı Florentino Perez, başkan olarak seçildi. Kurucu 15 kulüple birlikte 20 takımın mücadele etmesinin planlandığı açıklamada kurucu kulüplere toplamda 3,5 milyar euro ödeneceği ifade edildi.

Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımların 10'lu 2 grupta mücadele edeceği, gruplarını ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale kalacağı, gruplarda 4 ve 5. sırada yer alan ekiplerin de play-off oynayarak çeyrek final hakkı kazanacağı ifade edildi.

Maç planlamasına göre final müsabakasının da mayıs ayında oynanması düşünülüyor. Öte yandan Alman ve Fransız ekipleri organizasyonda yer almazken, kurucu kulüpler arasında yer alması için teklif yapılan Paris Saint-Germain de bu teklifi geri çevirdi.

UEFA SERT ÇIKTI: "ALAYCI OLUŞUM"

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanmasının ardından UEFA da resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayımladı. İngiltere, İtalya ve İspanya Futbol Federasyonları'yla konunun görüşüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Birkaç İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulübünün, kapalı bir Avrupa Süper Ligi oluşturması durumunda, İngiltere, İspanya, İtalya Futbol Federasyonları'nın yanı sıra, La Liga, Premier Lig ve Serie A'daki diğer temsilcilerle birlikte, FIFA ve tüm üyelerimizle birlikte bunu durdurmak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, birkaç kulübün çıkarına dayanan bir oluşumdur" ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR MAÇ OYNANMASI YASAKLANACAK"

UEFA, gerçekleşen oluşumu engellemek için gerekli önlemlerin alınacağını da belirterek, "Bu oluşumu önlemek adına hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır, başka türlü olmaz. Daha önce FIFA ve 6 konfederasyon tarafından duyurulduğu üzere, ilgili kulüplerin yerel, Avrupa ve dünya düzeyinde başka herhangi bir müsabaka oynaması yasaklanacak ve bu takımların formasını giyen oyuncuların da milli takımlarını temsil etme hakkı olmayacak. Diğer ülkelerdeki kulüplere, özellikle de bu oluşuma katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri, taraftarları, politikacıları bu projeye karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Birkaç kişinin bu ısrarcı kişisel çıkarları uzun süredir devam ediyor. Yeter artık" açıklamasını yaptı.

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UEFA acil olarak toplanıyor! 12 kulübe ne ceza çıkacak? 'Yasaklanacak'
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