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Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:11

Bursaspor Süper Lig umutlarını erteledi!

DHA
Bursaspor Süper Lig umutlarını erteledi!

Bursaspor, önceki haftalarda Süper Lig iddiasını korumasına karşın; son süreçlerde aldığı mağlubiyetler sonrası Süper Lig umutlarını önümüzdeki sezona erteledi.

TFF 1. Lig'de sezona mali sıkıntılar ve transfer engeli ile başlayarak, kadrosunu büyük ölçüde altyapı oyuncularından oluşturan Bursaspor, Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından Süper Lig umutlarını erteledi. Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 10'a çıkan Bursa temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak bu şansını yitirdi. Bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol birden gören Bursa ekibi, haftayı 43 puan ile 10. sırada haftayı tamamladı.

MUSTAFA ER'E DESTEK

Karşılaşmanın ardından yeşil beyazlılar, büyük üzüntü yaşarken; aynı zamanda teknik direktör Mustafa Er'e de sahip çıktı. Eleştiriler üzerine açıklama yapan taraftar grupları, genç teknik adamın yanlarında olduklarını vurguladı. Sosyal medya üzerinden Er'e de, destek mesajları geldi.

SON VİRAJA TUTUNAMADI

Bursaspor, önceki haftalarda Süper Lig iddiasını korumasına karşın, son haftalarda dilediği performansı sahaya yansıtamadı. Son 4 maçından 3 mağlubiyet ile ayrılan Bursa temsilcisi, deplasmanda oynadığı son 6 maçın da 5'ini kaybetti. Önlenemez düşüşün ardından, yarıştan giderek uzaklaşan Bursa ekibi, son 13 maçında da; 4 galibiyette kalırken, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

ALTYAPI OYUNCULARI

Yeşil beyazlıların, Samsun ekibine karşı oynadığı mücadelede sahada yer alan oyuncularının çok önemli bir kısmının altyapı çıkışlı olması da dikkat çekti. Maçta 17 oyuncu süre alırken; bu oyuncuların 12'sini genç ve altyapıdan yetişen isimler oluşturdu. Bu isimlerden Emirhan Aydoğan, takımının tek golünün asistini yaparak, sezon genelindeki 4. asistine ulaştı ve gole katkısını da 30. maçında 11'e çıkardı.

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Bursaspor Süper Lig umutlarını erteledi!
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