Son dakika: İşte Avrupa Ligi'ne karşı çıkan 8 takım! 'Utanç duyuyorum hepsini ihraç edin!'

JAMIE CARRAGHER: YAPTIKLARI SADECE İNSANLARI FUTBOLDAN SOĞUTMAK

Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, "Bu kulübün itibarının bu kadar zedelenmiş olmasından ve kulüp yönetiminden utanç duyuyorum. Süper Lig projesiyle ilgili okuduklarımdan sonra Liverpool ve bu turnuvanın liderleri, boş tribünler önünde oynamayı benimsemeli. Çünkü yaptıkları sadece insanları futboldan soğutmak olacak ve greve gitmelerini sağlayacak. Liverpool'un eski futbolcusu olarak, Şampiyonlar Ligi'nden kaçmak isteyen ve yeni bir proje ortaya atan bir grup takımın sahiplerinin küstahlığından bıktım ve usandım. Başarıya ulaşmak için savaşacaksınız. Sizin bu fikirleriniz futbolun doğasına uygun değil. Özellikle benim şehrimde, Liverpool'da hiç değil. Avrupa Süper Ligi bir lekedir. Liverpool'un böyle bir şeyin içinde olması üzücü. Çünkü rekabet ideallerini tehdit edenler arasında liderlerden biri konumundalar. Liverpool, İngiltere 2. Ligi'nden çıkıp birçok kupa ve Şampiyonlar Ligi kazanmasına idealleri sayesinde ulaşmıştır. Süper Lig kararı, Liverpool'un tarihine, mirasına ihanettir. Bu fikir tamamen işi paraya çevirmektir.