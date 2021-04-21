Abdullah Avcı: Bir yerden çok sinirliyim, bir yerden de çok üzgünüm

"OYUNUN ANLARI, AKLI VE DAKİKASI VARDIR"

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında son dakikalarda yedikleri gollerle 2 puan bıraktıklarını hatırlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Bir yerden çok sinirliyim, bir yerden de çok üzgünüm. Üzgünlüğüm, oyuncularım çok iyi niyetli, verdiklerimizi tamamen uygulamaya çalışıyorlar ve saha içinde oyun üstünlüğünü eline alıyorlar. Kızgınlığım ise oyunun anları, aklı ve dakikası vardır... Bunları son 2 haftadır zaman zaman kaçırıyoruz. Son 22-23 maçtır geriden gelerek şampiyonluk yarışının içine kafamızı sokmaya çalıştık. Son 5 maçta 10 puan kaybettik. Bu müsabakaların hepsinde oyun bizim cebimizdeydi. Kazanabilirdik. Gelişen bir takımız. Bu iyi ama anları ve aklı duygularla karıştırmamalıyız. Duyguları aklın önüne koymamamız lazım. Bundan dolayı da kızgınım."