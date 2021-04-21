Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar...

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 sona ererken kazanan çıkmadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin." diye konuştu.