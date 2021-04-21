Erzurumspor'da Darri, El Kabir, Aatif ve Da Costa'nın sözleşmeleri feshedildi

Süper Lig'de aldığı üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Erzurumspor'da Brahim Darri, Mostafa El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel Da Costa'nın sözleşmeleri feshedildi. Erzurumspor 34 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.

NTV'nin haberine göre; BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural, Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri'yi istemediğini yönetime iletti.

Yönetim bu 3 ismi süresiz kadro dışı bırakırken, Faslı stoper Manuel Da Costa da takımla devam etmeme isteğini yönetime iletti. Yönetim önce Da Costa'yı da kadro dışı bıraktı. Bugün ise 4 isimle yollarını ayırdı.