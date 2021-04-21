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Giriş Tarihi: 21.4.2021 13:05 Son Güncelleme: 21.4.2021 13:09

Falcao 'da kalacak mı? Sözleşme açıklaması...

Falcao Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme açıklaması...

'ın deneyimli yıldızı Falcao, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade ederken, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" şeklinde konuştu. 35 yaşındaki forvet, futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ile bir türlü bekleneni veremeyen ve sakatlıklarından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Radamel Falcao sözleşmesine sadık kalmak istiyor.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.

Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda Galatasaray'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi. Toplamda 9 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda G.Saray 13 puanı hanesine yazdırdı.

İşte Falcao'nun açıklamları...

"Bence bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha sonra bunların üzerine çalışması lazım. Yıllar geçtikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir.



Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor.

Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcularım menajerliğini yapmak olabilir"

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Falcao Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme açıklaması...
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