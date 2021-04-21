Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hikmet Karaman ile çıkışa geçen Ankaragücü evinde Denizlispor'u ağırlıyor!
Giriş Tarihi: 21.4.2021 15:37 Son Güncelleme: 21.4.2021 16:09

ile çıkışa geçen evinde 'u ağırlıyor!

Hikmet Karaman ile çıkışa geçen Ankaragücü evinde Denizlispor'u ağırlıyor!

Süper Lig'in 36. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Takımın başına 'ı getirdikten sonra muhteşem bir seriye imza atan Ankaragücü, geçen hafta da Beşiktaş deplasmanından puanla dönmeyi başardı. Hakan Kutlu'nun ayrılmasından sonra 'a takımı emanet eden Denizlispor ise puan peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ile Denizlispor Eryaman Stadyumu'nda puan mücadelesi veriyor. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar ve Mustafa Kürşad Filiz yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Arda Kardeşler.

Ankaragücü - Denizlispor maçı öncesinde başkent temsilcisi 37 puanla 15. sırada yer alıyor. Denizlispor ise 33 maçta topladığı 26 puanla ligin dibinde bulunuyor.

Ali Tandoğan, Denizlispor'un başında ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkıyor.

ANKARAGÜCÜ

Korcan, Pınto, Sarlıja, Kulusıc, Kıtsıou, Paulo, İbrahim Akdağ, Endrı, Emre Güral, Alper Potuk, Paıntsıl

YEDEKLER: Rıcardo, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila, Voca, Şahverdi, Orkan, Saba Lobjanıdze, Dıousse, Embiya

DENİZLİSPOR

Abdulkadir Sünger, Özer, Oğuz, Leısmann, Sakıb, Murawskı, Dıskerud, Mesanovıc, Tusha, Sagal, Rodallega

YEDEKLER: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Dossevı, Görkem, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu

CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 0-1 DENİZLİSPOR

DK 7' Denizlispor, Ankaragücü deplasmanında Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
Son dakika | Kabine değişikliği gerçekleşti! İşte yeni bakanlar ve kabinedeki revizyon
Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
Son dakika: Beşiktaş için çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın korkularının esiri olmaya başladı!"
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
Son dakika haberi: THODEX'te neler oluyor? THODEX'ten tuhaf açıklama: Kripto para yatırımcıları tedirgin
Resmi Gazete'de son dakika Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliği yayımlandı! Yeni bakanlar kimler oldu?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hikmet Karaman ile çıkışa geçen Ankaragücü evinde Denizlispor'u ağırlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA