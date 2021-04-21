Hikmet Karaman ile çıkışa geçen Ankaragücü evinde Denizlispor'u ağırlıyor!

Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ile Denizlispor Eryaman Stadyumu'nda puan mücadelesi veriyor. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar ve Mustafa Kürşad Filiz yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Arda Kardeşler.

Ankaragücü - Denizlispor maçı öncesinde başkent temsilcisi 37 puanla 15. sırada yer alıyor. Denizlispor ise 33 maçta topladığı 26 puanla ligin dibinde bulunuyor.

Ali Tandoğan, Denizlispor'un başında ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkıyor.

ANKARAGÜCÜ

Korcan, Pınto, Sarlıja, Kulusıc, Kıtsıou, Paulo, İbrahim Akdağ, Endrı, Emre Güral, Alper Potuk, Paıntsıl

YEDEKLER: Rıcardo, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila, Voca, Şahverdi, Orkan, Saba Lobjanıdze, Dıousse, Embiya

DENİZLİSPOR

Abdulkadir Sünger, Özer, Oğuz, Leısmann, Sakıb, Murawskı, Dıskerud, Mesanovıc, Tusha, Sagal, Rodallega

YEDEKLER: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Mohamed, Dossevı, Görkem, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu

CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 0-1 DENİZLİSPOR

DK 7' Denizlispor, Ankaragücü deplasmanında Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti.