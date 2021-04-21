Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de dünkü maçlar
Giriş Tarihi: 21.4.2021

Süper Lig’de dünkü maçlar

Süper Lig’de dünkü maçlar

2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor’u mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü

BAK SEN ŞU RİZE'YE!
SÜPER Lig'de dünün en gollü maçı Didi Stadı'nda Çaykur Rize-Konyaspor arasında oynandı. Konuk ekip, henüz 6. dakikada Guilherme ve 11'de Cikalleshi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. İlk şaşkınlığı üzerinden atan Çaykur Rizespor, 21'de Djokovic ve 27'de Michalak ile skora denge getirdi: 2-2. 68'de Remy, 74'te Samudio ve 82'de Adil (kk.) farkı açan isimler oldu: 5-2. 85. dakikada Kravets, Konya'nın üçüncü golünü atsa da maçı kazanan Rize yenilmezlik serisini 3'e çıkardı. Konya'nın galibiyet hasreti ise 4'e yükseldi.

6 PUANLIK maçta kazanan ÇIKMADI
KÜME düşme hattını ilgilendiren maçta Kayserispor ile Gençlerbirliği berabere 2-2 kaldı. Kayserispor 39'da Henrique'nin golüyle perdeyi açtı. İkinci yarıya daha etkili giren G.Birliği 46'da Robert Piris ve 50'de Stancu ile öne geçti: 2-1. Geçen hafta Sivasspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilen Gençlerbirliği bu kez 80'de İlhan Parlak'ın golüne engel olamadı ve ekipler birer puanla yetindi: 2-2. Kayserispor puanını 35'e, Gençlerbirliği ise 32'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alsa da ateşin içinde kaldı.

GÖZ GÖZ'E PUANI 19'LUK GENÇ GETİRDİ
LİGDE orta sıralardaki Karagümrük ve Göztepe'nin mücadelesinden eşitlik çıktı: 1-1. İzmir ekibi, Galatasaray maçına göre 5 değişiklikle maça başladı. 32. dakikada Karagümrük'te Mevlüt, Ndao'nun pasında topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarının son dakikasında Diabate penaltıya neden oldu. Ndao'nun vuruşunu Göztepe'de kaleyi İrfan Can'dan devralan Arda Özçimen kurtardı. 19 yaşındaki genç eldiven, ilk maçında penaltı kurtararak tarih yazarken, takım arkadaşları tebrik etti. 69'da bu kez Göztepe penaltı kazandı. Ancak Ndiaye bu fırsatı kullanamadı. 84'te İzmir ekibinde sahneye çıkan Berkan Emir beraberlik golünü atarak sonucu ilan etti. Bu skorla Göztepe 47 puana çıkarken, Karagümrük 50 puana yükseldi.

HATAYSPOR'U EVİNDE BOUPENDZA GÜLDÜRDÜ
AVRUPA mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 devirerek üç maçlık kötü gidişine son verdi. Hatay, krallıkta zirvede olan santrforu Boupenzda'nın 19'daki golüyle kilidi açtı. Ancak 46'da Antalya, Amilton ile yanıt verdi: 1-1. Devreye fırtına gibi başlayan bordo-beyazlılar, VAR uyarısıyla kazandığı penaltıyı 55'te Diouf, ağlara gönderdi. 68'de Boupenzda ikinci golünü kaydedip nefes aldırdı. 86'da Fredy (pen.) Antalya'ya umut olsa da maç 3-2 sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını madde madde çürüttü
Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı
Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Bu tarihlere dikkat...
Son dakika haberi: Kısıtlama sonrası ilk sonuçlar belli oldu! Tam kapanma mı geliyor?
İngilizleri pandemi sonrası telaşı sardı! İstanbul Londra'nın tacını alacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de dünkü maçlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA