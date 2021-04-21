Süper Lig’de dünkü maçlar

SÜPER Lig'de dünün en gollü maçı Didi Stadı'nda Çaykur Rize-Konyaspor arasında oynandı. Konuk ekip, henüz 6. dakikada Guilherme ve 11'de Cikalleshi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. İlk şaşkınlığı üzerinden atan Çaykur Rizespor, 21'de Djokovic ve 27'de Michalak ile skora denge getirdi: 2-2. 68'de Remy, 74'te Samudio ve 82'de Adil (kk.) farkı açan isimler oldu: 5-2. 85. dakikada Kravets, Konya'nın üçüncü golünü atsa da maçı kazananKÜME düşme hattını ilgilendiren maçta Kayserispor ile Gençlerbirliği berabere 2-2 kaldı.İkinci yarıya daha etkili giren G.Birliği 46'da Robert Piris ve 50'de Stancu ile öne geçti: 2-1. Geçen hafta Sivasspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilenKayserispor puanını 35'e, Gençlerbirliği ise 32'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alsa da ateşin içinde kaldı.LİGDE orta sıralardaki Karagümrük ve Göztepe'nin mücadelesinden eşitlik çıktı: 1-1. İzmir ekibi, Galatasaray maçına göre 5 değişiklikle maça başladı. 32. dakikada Karagümrük'te Mevlüt, Ndao'nun pasında topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarının son dakikasında Diabate penaltıya neden oldu. Ndao'nun vuruşunu Göztepe'de kaleyi İrfan Can'dan devralan Arda Özçimen kurtardı. 19 yaşındaki genç eldiven, ilk maçında penaltı kurtararak tarih yazarken, takım arkadaşları tebrik etti. 69'da bu kez Göztepe penaltı kazandı. Ancak Ndiaye bu fırsatı kullanamadı. 84'te İzmir ekibinde sahneye çıkan Berkan Emir beraberlik golünü atarak sonucu ilan etti. Bu skorla Göztepe 47 puana çıkarken, Karagümrük 50 puana yükseldi.AVRUPA mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 devirerek üç maçlık kötü gidişine son verdi.Ancak 46'da Antalya, Amilton ile yanıt verdi: 1-1. Devreye fırtına gibi başlayan bordo-beyazlılar, VAR uyarısıyla kazandığı penaltıyı 55'te Diouf, ağlara gönderdi.86'da Fredy (pen.) Antalya'ya umut olsa da maç 3-2 sona erdi.