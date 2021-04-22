Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın ligin 37. haftasında oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile karantinada olan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 13.00'te özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Takım ilk idmanını da bugün konaklayacağı otelde gerçekleştirecek.