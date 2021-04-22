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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:20 Son Güncelleme: 22.4.2021 12:44

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

DHA
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...

Zirve mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto 'in 37. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızlıların Antalya maçı kadrosu belli oldu. Aslan'da 4 önemli futbolcu kadroda yer almadı.

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın ligin 37. haftasında oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile karantinada olan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 13.00'te özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Takım ilk idmanını da bugün konaklayacağı otelde gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."

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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik...
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