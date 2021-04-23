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Giriş Tarihi: 24.4.2021 01:05 Son Güncelleme: 24.4.2021 01:19

'de 'nun yeni yardımcısı oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Şenol Çorlu oldu

haberi... 'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de teknik sorumlu 'nun ekibine tecrübeli antrenör dahil oldu. Şenol Çorlu sezon sonuna kadar ekipte görev alacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun ekibine yeni Şenol Çorlu dahil oldu. 59 yaşındaki tecrübeli antrenör, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun ekibinde görev yapacak.

ŞENOL ÇORLU KİMDİR?
Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Petrolofisi'nde futbola başlayan Çorlu, Orduspor ve Sakaryaspor formaları giydikten sonra 1984 yılında Fenerbahçe'ye imza attı. 7 Ekim 1984 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-0 kazandığı maçta sarı-lacivertli formayla ile ilk gollerini attı. o sezon 8 gole imza atan Çorlu, takımının Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Donanma Kupası'nı kazanarak sezonu 3 kupayla kapamasına katkı sağladı. 1985-86 sezonuna Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nı kazanarak başlayan Fenerbahçe'de kupayı getiren maçta Galatasaray'ı 2-0 yenerken galibiyeti perçinleyen gol Çorlu'dan gelmişti.

1985-86 SEZONUNDA 14 GOL ATTI
Ancak bir önceki sezon son dönemlerin rekor gol sayısıyla şampiyon olan takımın forvetinden Sbrenko Repcic'in transfer olması, Selçuk Yula'nın uzun süre sakat kalması ve İlyas Tüfekçi'nin formsuzluğu nedeniyle 1985-86 sezonunda Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı yaşarken Şenol Çorlu takımın o sezon attığı 40 golün 14'üne imza atarak bir anlamda takımını sırtladı. 1991 yılına kadar Fenerbahçe'nin değişilmezlerinden olan Çorlu, Guus Hiddink döneminde düşüşe geçti. 1991-92 sezonunda da kadroya giremeyen Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı. 1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti. Çorlu, 17 kez A Milli, 10 kez de ümit milli (U21) ve 3 kez de genç milli (U18) olmak üzere 30 kez milli formayı sırtına geçirdi. Bu forma altında 4 gol attı.

U21'DEKİ GÖREVİ 2019 YILINDA SONA ERMİŞTİ
Antrenörlük kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Çorlu, Karagümrük, Beylerbeyispor, Çanakkale Dardanelspor, Edirnespor, Aydınspor, Malatyaspor, Mobelaaspor ve Sapanca Gençlikspor'da çalıştı. 2006-2007 sezonundan beri Fenerbahçe'de görev alan Çorlu, son olarak U21'de görev aldı. U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama altyapı koordinasyonunda halen görevi bulunan pro lisanslı Şenol Çorlu, ligin geri kalan haftalarında Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Şenol Çorlu oldu
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