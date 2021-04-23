Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Şenol Çorlu oldu

1985-86 SEZONUNDA 14 GOL ATTI

Ancak bir önceki sezon son dönemlerin rekor gol sayısıyla şampiyon olan takımın forvetinden Sbrenko Repcic'in transfer olması, Selçuk Yula'nın uzun süre sakat kalması ve İlyas Tüfekçi'nin formsuzluğu nedeniyle 1985-86 sezonunda Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı yaşarken Şenol Çorlu takımın o sezon attığı 40 golün 14'üne imza atarak bir anlamda takımını sırtladı. 1991 yılına kadar Fenerbahçe'nin değişilmezlerinden olan Çorlu, Guus Hiddink döneminde düşüşe geçti. 1991-92 sezonunda da kadroya giremeyen Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı. 1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti. Çorlu, 17 kez A Milli, 10 kez de ümit milli (U21) ve 3 kez de genç milli (U18) olmak üzere 30 kez milli formayı sırtına geçirdi. Bu forma altında 4 gol attı.