Şenol Güneş: Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş 'dinozor' diyorlar

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'ta yayınlanan Be UNITED programının konuğu oldu. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları...
"Futbol bulunduğumuz hayatın bir parçası, bir oyun ama hayatımızın merkezinde. Endüstrileşmesi normal ama normal olmayan bunu yönetme biçimi. Para bir araçtır, önemli olan değerdir. Değer bulduğun zaman parayı kazanabilirsiniz. Parayla değeri alamazsınız. Real Madrid Başkanı hala iddia ediyor. 'Borcumuz var, büyük parayı biz alacağız' diyor. Taraftar forma almazsa, ruhunu vermezse zaten sen yoksun. Bir şirkette işçisini sömüren bir patronun varlığını sürdürmesi mümkün değil. İşçiye de, patrona da ihtiyaç var. Büyük kulüpler 'Borcumuz var' diyorlar... Niye borç yaptın? Hesap vermek yok. Futbolun sahibi patronlar değil, taraftardır. Çünkü futbolun müşterisi taraftardır. UEFA'nın yanlışları var, katılıyorum ama yok sayarak olmaz. Bir düşman yaratıp bir hayat çizerseniz, yalnız kalırsınız.
"FATİH TERİM, MUSTAFA DENİZLİ, ŞENOL GÜNEŞ DİNOZOR"
Bir oyuncu 200-300 milyon euro etmez, burada bir çarpıklık var. Güçlü ve zengin, güç ve para kazanıyor. Fakat oyuncular ayaklanırsa bu iş bitti. Futbolu korumalıyız. Para amaç oldu önceden araçtı. Parayı kullanmayı bilmeyenler aynı devam ediyorlar. Zaman zaman duyuyorum. 'Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz' diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum ne yapabilirim diye. Benim bu heyecanımdan sana bir zarar gelmez. 'Bunlar giderse her şey daha iyi olur' demeyin. Yıllar geçti böyle.. Yanlış kararlar verdim, yanlış insanlara güvendim. Yok kaç para aldı, yok ne kazanıyor. Yahu kazanmasın kimse, tamam almasın para. Bir para bana gerekli mi, hakkım mı diye sormak lazım. Önümüze düşen her parayı almalı mıyız?
"FUTBOL SERSERİLERİN OYUNUYDU"
Benim başladığım dönemde futbola ahlaksızların, serserilerin oynadığı bir oyun diye bakılıyordu. Ben futbolcu olmak için yola çıkmadım, sokakta oyuncak olmadığı için oynadım. Biz limon kabuklarıyla top oynardık. Kapılar kaleydi, 5'er 5'er şut atardık. Yayıncı kuruluş tarafından geçmişe göre en fazla para verilen dönem değil mi? Peki en fazla borç ne zaman ortaya çıktı, bu dönemde. Çok paranın girmesi, kulüplerin düzelmesine araç olmuyor. Kulüplerin yönetim tarzı yanlış.
"MOURINHO TAZMİNAT ALINCA İYİ, BİZE GELİNCE DIŞLIYORLAR"
Rıza hoca Beşiktaşlıdır, gayet normal, ben de Trabzonsporluyum. Bizim öğrendiğimiz, ahlak değerleriyle iş yapmak. 'O golü yedi, böyle yedi', şu ara başladı, varsa bir iddia, doğruysa, emin ol söyle, birlikte peşinden gidelim. Ben Milli Takım'a gelmeden 2 katını kazanıyordum ama bana bunu Türkiye verdi. Mourinho güçlüyse, herkes onu almak istiyor. Mourinho tazminat alıyor, saygı gösteriyorsun. Biz çalıştığımızın karşılığını almak isteyince bizi dışlıyorsun."
"ÜMRANİYE'DEN ŞENOL HOCA SORUMLU' DEDİLER"
Güzelin değeri çirkin olunca ortaya çıkar. Gülmek, ağlamakla eşdeğerdir. Hep gülsek, hep zengin olsak bu bize zarar verir. Beşiktaş'a ilk geldiğimde 'Ümraniye'den Şenol hoca sorumlu' dediler. 'Ben Tesis müdürü değilim ki' dedim. Başkan da ben de dahil buranın kuralları olsun, kuralları koyalım, biz de uyalım dedim. Avrupa Şampiyonası'nda oyun benim için çok önemli, asıl hedef gruptan çıkmak. Benim her günüm iyi geçmedi, kötü geçen günlerden dersler çıkardık. Dünya Kupası'nda 3. olduk, dünya futbol ülkesi olarak 3. olmadık. Bugün o günden daha iyi durumdayız.
"CENK TOSUN, MARIO GOMEZ'LE BÜYÜDÜ"
Hep yabancı konusu konuşuluyor. Şu anda serbest zaten, 16 oyuncu serbest demektir. Elinizdeki oyuncuyu nasıl oynatacaksınız peki? Galatasaray Kulübü'nde Falcao'nun, Muhammed'in olduğu yerde bugün Kerem ile Halil var, bunlar mecburiyetten oynarlar. Cenk, Mario Gomez'le büyüdü. Sezon başı oynamıyordu, 'Türkiye'nin en iyi santrforu Cenk.' dedim. Gomez henüz hazır değildi, çok iyi çalıştı ve karşılığını da aldı.
"NEGREDO VE LENS YERİNE BURAK YILMAZ'LA VOLKAN ŞEN'İ İSTEDİM"
Negredo ile Lens alındığında ben Burak Yılmaz ile Volkan Şen dedim. Elimde Quaresma ve Babel var, Lens'i alırsam nereye koyacağım? Büyük para verdin, Negredo alındıysa ben oynatacağım. Güven bekliyor, Cenk bekliyor, Vagner var. Paraları verebiliyor musunuz? Pepe niye gitti? Ligde 4. olan kadro en iyi değil en sorunlu kadroydu. Gomez transferi doğru, Negredo transferi yanlıştı. İkisini de aynı başkan yaptı