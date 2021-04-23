Şenol Güneş: Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş 'dinozor' diyorlar

"FATİH TERİM, MUSTAFA DENİZLİ, ŞENOL GÜNEŞ DİNOZOR"

Bir oyuncu 200-300 milyon euro etmez, burada bir çarpıklık var. Güçlü ve zengin, güç ve para kazanıyor. Fakat oyuncular ayaklanırsa bu iş bitti. Futbolu korumalıyız. Para amaç oldu önceden araçtı. Parayı kullanmayı bilmeyenler aynı devam ediyorlar. Zaman zaman duyuyorum. 'Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz' diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum ne yapabilirim diye. Benim bu heyecanımdan sana bir zarar gelmez. 'Bunlar giderse her şey daha iyi olur' demeyin. Yıllar geçti böyle.. Yanlış kararlar verdim, yanlış insanlara güvendim. Yok kaç para aldı, yok ne kazanıyor. Yahu kazanmasın kimse, tamam almasın para. Bir para bana gerekli mi, hakkım mı diye sormak lazım. Önümüze düşen her parayı almalı mıyız?