Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...
Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:20 Son Güncelleme: 23.4.2021 09:31

: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi 'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Erol Bulut'un yerine 'nun göreve gelmesiyle bambaşka bir kimlik yakalayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Sarı lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu da planlamaya başladı. Porto ile sözleşmesini yenilemeyen Malili forvet 'nın transferi hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte ...

hakkında transfer gelişmesi! Bu sezon Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen , İranlı golcü Mehdi Taremi'nin gölgesinde kaldı. Oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğu da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Moussa Marega'ya imza parası ödemeyi de kabul etti. Marega'nın menajerinin yaptığı son dakika açıklaması da Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

SON DAKİKA: MAREGA'NIN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI! FENERBAHÇE DEVREDE...

Sezon başında Aston Villa'dan Samatta, Alanyaspor'dan Cisse, Basel'den Ademi, Kasımpaşa'dan Thiam gibi oyuncuları transfer eden Fenerbahçe, golcülerinden umduğu katkıyı bulamadı. , Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında forvet pozisyonunda Enner Valencia'yı kullandı. Fenerbahçe'de transfer operasyonu da başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yıkan ismi artık daha da sesli söyleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

MAREGA PORTO İLE SÖZLEŞME UZATMIYOR!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin bir sezondur peşinde olduğu Malili golcü hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Moussa 'nın menajeri Aziz Ben Aissa, "Porto ile yaptığımız görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

'nın menajeri Aissa'nın Fenerbahçe yetkilileriyle telefonla bir görüşme yaptığı ve "Artık daha net bir şekilde Marega'nın Fenerbahçe'ye transferini konuşabiliriz" dediği ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Sarı-Lacivertli kurmayların Covid-19 nedeniyle seyahatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle şu anda yüz yüze görüşme gerçekleştirememiş olsa da en kısa sürede hem hem de menajeri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan 30 yaşındaki Malili golcünün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Geçtiğimiz hafta sonunda da Portekiz basınında 'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

OZAN TUFAN DEĞERİNİ 5'E KATLADI!

F.Bahçe'de gol ve asistleriyle öne çıkan Ozan Tufan, değerini 5'e katladı. Son iki sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli yıldız, 24 gole etki etti. 2019'da 2 milyon Euro değer biçilen başarılı futbolcunun şimdilerde piyasası 10 milyon Euro!

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

EURO 2020 SONRASI DEĞERİ DAHA DA YÜKSELECEK

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi... Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl yeniden doğdu. 2018- 19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören Ozan, bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu, 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

FENERBAHÇE'NİN GENÇ STOPERİ SZALAİ'YE TEKLİF YAĞIYOR!

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı oyuncusu Attila Szalai, sarı lacivertli kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taktir toplarken, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer listesine de girmeyi başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

İngiliz basını, Napoli ve Lazio'nun ardından Premier Lig'den Leicester City, Aston Villa ve Newcastle United'ın da 23 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği öne sürdü.

Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...

Haberde, Macar savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen takımların en az 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde! Menajerinden transfer açıklaması...
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