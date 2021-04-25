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Giriş Tarihi: 25.4.2021 15:34 Son Güncelleme: 25.4.2021 15:37

Zorlu maçta 'u ağırlıyor! Kaptan ve kadro dışı...

Zorlu maçta Gaziantep FK Erzurumspor'u ağırlıyor! Kaptan Günay Güvenç ve Enver Cenk Şahin kadro dışı...

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Büyükşehir Belediye 'u ağırlıyor. Geçen hafta Alanya'dan mağlup dönen Gaziantep Avrupa Ligi iddiası için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. 'ın takımı Erzurumspor ise iki haftadır kazanıyor, mavi beyazlılar bu maçta da üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Gaziantep - Erzurumspor canlı anlatım...

Bu sezon topladığı 51 puanla 8. sırada yer alan Gaziantep FK, Erzurumspor karşısında galip gelerek puanını 54 yapmak istiyor. Gaziantep'te kaptan Günay Güvenç, Bilal ve Enver Cenk Şahin bahis iddiası nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bu üç futbolcu bugün takımlarındaki yerlerini almıyor. Gaziantep FK kalesinde Çağlar Şahin Akbaba forma giyiyor.

YILMAZ VURAL SON İKİ MAÇINI KAZANDI!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor son iki maçında 6 puan topladı. Mavi beyazlı ekip Denizli deplasmanından Rashani'nin sahneye çıkmasıyla 3-2 galip ayrıldı. Geçen hafta da komşusu Malatya'yı konuk eden Erzurumspor, son dakikada Obertan'ın golüyle maçı 1-0 kazanmıştı.

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz, Tosca, Papy, Jefferson, Vetrıh, Güray, Maxım, Kenan Özer, Dıcko, Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Olkowskı, Mırallas, Ertuğrul Ersoy, Mıranda, Kozulj, Mirza Cihan, Andre, Rahshıd, Furkan Soyalp

Erzurumspor: Szumskı, Mehmet Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Omolo, Mayega, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Butko, Novıkovas, Rashanı, Buğra Çağıran, Bergdıch, Kamgang, Özgür, Osman, Oltan Karakullukçu

Gaziantep - Erzurumspor maçını Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

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Zorlu maçta Gaziantep FK Erzurumspor'u ağırlıyor! Kaptan Günay Güvenç ve Enver Cenk Şahin kadro dışı...
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