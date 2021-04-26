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Giriş Tarihi: 26.4.2021

İnanmış çocuklar

İnanmış çocuklar

(2) ve Szalai, sarı-lacivertlilerin bu sezon ilk kez devreyi 3 golle bitirmesini sağlarken, farkı kaleci Ertuğrul önledi. Harun ise iki kritik hata ile Hajradinovic ve Hadergjonaj’dan (pen) gol yiyip, yürekleri ağza getirdi

Önündeki lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray'la üçer puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, rotasını perşembe günkü Alanya maçına çevirdi
F.Bahçe, taraftarına sezonun en iyi ilk 45 dakikasını izletti. Sarı-lacivertliler 3 gol bulduğu bu dönemde başta Pelkas olmak üzere birçok oyuncusuyla fazlasını kaçırdı. Bu arada Harun'un ikram ettiği golle Kasımpaşa tek sayısını buldu. İkinci yarıda Fenerbahçe skorun da öz güveniyle topla çok daha rahattı. Maçın önemli bölümünde Kasımpaşa'ya fırsat tanımadılar. Ancak önce Caner'in ofsaytı bozması, devamında Harun'un Hajradinovic'i düşürmesiyle kazanılan penaltı ile fark bire indi. 3-2 sonrası Gaziantep ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi stresli dakikalar başladı. Fenerbahçe son 10 dakikada hayli gergindi. Ancak Kasımpaşa üretmekte zorlanınca maçı puansız kapadı. Fenerbahçe açısından çok kritik bir viraj dönülmüş oldu. F.Bahçe maçların sonlarında sıkıntı yaşasa da çok daha baskın bir oyun oynuyor. Ligin final haftalarında bu oyun devam ederse umutlar son haftaya kadar devam eder gibi görünüyor.

CANER'İN 100'Ü GÜLDÜ
F.BAHÇE'NIN sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu taç çizgisi önünde yine Caner aldı. Kale alanına doğru nefis bir orta keserken, bu pozisyon adeta 'Çalışılmış' dedirtti. Başarılı sol bek, bu asistiyle ligde 9. kez katkı verdi. Kariyerinin de 100. asistine imza attı.

SZALAİ 40'A FİKSLEDİ!
SARI-lacivertlilerin Macar stoperi, gol atmayı sevdi. Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Attila Szalai, ilginç bir olay yaşadı. 22 yaşındaki oyuncunun iki maçtaki golü de 40. dakikada geldi. Bir diğer golünü 8 Mart'ta 3-0 kazanılan Konya deplasmanında bulmuştu.

ERTUĞRUL DEVLEŞTİ
Fenerbahçe'nin 3 sezon önce 1 milyon Euro'ya Boluspor'a sattığı Ertuğrul Taşkıran, dün Kasımpaşa kalesinde devleşti. 31 yaşındaki file bekçisi, 3 gol yedi ama kalesine gelen 11 şutun 7'sinde gole izin vermedi. Özellikle ilk yarı farkı önledi.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ
F.Bahçe ile çıktığı 5. maçında 4. galibiyetini alan Emre Belözoğlu şunları söyledi: "İlk yarı için mutluyum. İkinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Görevimin sonuna kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Kötü oynadığımız bölümde bile 3-4 pozisyonumuz vardı. Her maç final. Bu da bizde baskı oluşturuyor. Bundan şikayetçi değiliz. Şampiyonluğu arzuluyor ve istiyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Arkadaşlarımı arzularından dolayı tebrik ediyorum. 25 çok değerli oyuncum var. Biz biriz, büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluk yolunda 5 dakikalık katkıya bile ihtiyacımız var."

BELÖZOĞLU GELDİ VALENCİA AÇILDI
FENERBAHÇE'NIN en çok gol atan ismi durumundaki Enner Valencia, dün biri penaltıdan 2 golle geceye damga vurdu. Toplamda 9 gole ulaşan Ekvadorlu, bu sezon ilk kez kafa golü attı. Geçen hafta Başakşehir maçını boş geçen yıldız oyuncu, son 4 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada Valencia, Aralık 2017'den (Tigres 3-0 Club America) bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol birden attı. Teknik direktör Erol Bulut döneminde 24 maçta sadece 5 gol atıp, 1 asist yaparken, Emre Belözoğlu ile 4 gol bulmayı başardı.

TAKIM HALİNDE GALİBİYET YEMİNİ
Karşılaşma öncesi alışılmışın dışında bir saha içi toplantısı yaşandı. İlk 11'dekiler dışında yedekler de sahaya geldi ve galibiyet yemini omuz omuza edildi.

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