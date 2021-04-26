İnanmış çocuklar

Önündeki lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray'la üçer puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, rotasını perşembe günkü Alanya maçına çevirditaraftarına sezonun en iyi ilk 45 dakikasını izletti. Sarı-lacivertliler 3 gol bulduğu bu dönemde başta Pelkas olmak üzere birçok oyuncusuyla fazlasını kaçırdı. Bu arada Harun'un ikram ettiği golle Kasımpaşa tek sayısını buldu.yarıda Fenerbahçe skorun da öz güveniyle topla çok daha rahattı. Maçın önemli bölümünde Kasımpaşa'ya fırsat tanımadılar.sonrası Gaziantep ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi stresli dakikalar başladı.Ancak Kasımpaşa üretmekte zorlanınca maçı puansız kapadı. Fenerbahçe açısından çok kritik bir viraj dönülmüş oldu.maçların sonlarında sıkıntı yaşasa da çok daha baskın bir oyun oynuyor.F.BAHÇE'NIN sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu taç çizgisi önünde yine Caner aldı. Kale alanına doğru nefis bir orta keserken, bu pozisyon adeta 'Çalışılmış' dedirtti. Başarılı sol bek, bu asistiyle ligde 9. kez katkı verdi. Kariyerinin de 100. asistine imza attı.SARI-lacivertlilerin Macar stoperi, gol atmayı sevdi. Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Attila Szalai, ilginç bir olay yaşadı. 22 yaşındaki oyuncunun iki maçtaki golü de 40. dakikada geldi. Bir diğer golünü 8 Mart'ta 3-0 kazanılan Konya deplasmanında bulmuştu.Fenerbahçe'nin 3 sezon önce 1 milyon Euro'ya Boluspor'a sattığı Ertuğrul Taşkıran, dün Kasımpaşa kalesinde devleşti. 31 yaşındaki file bekçisi, 3 gol yedi ama kalesine gelen 11 şutun 7'sinde gole izin vermedi. Özellikle ilk yarı farkı önledi.F.Bahçe ile çıktığı 5. maçında 4. galibiyetini alan Emre Belözoğlu şunları söyledi:Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Görevimin sonuna kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Kötü oynadığımız bölümde bile 3-4 pozisyonumuz vardı.Şampiyonluğu arzuluyor ve istiyoruz, mücadelemize devam edeceğiz.25 çok değerli oyuncum var.FENERBAHÇE'NIN en çok gol atan ismi durumundaki Enner Valencia, dün biri penaltıdan 2 golle geceye damga vurdu.Ekvadorlu,Geçen hafta Başakşehir maçını boş geçen yıldız oyuncu,Bu arada Valencia,Teknik direktörKarşılaşma öncesi alışılmışın dışında bir saha içi toplantısı yaşandı. İlk 11'dekiler dışında yedekler de sahaya geldi ve galibiyet yemini omuz omuza edildi.