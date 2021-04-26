Lazio Hakan'lı Milan'ı dağıttı!

Lazio karşısında ligdeki 7. yenilgisini yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftayı puansız kapattı. 66 puanda kalan Milan, üst üste yaşadığı 2 mağlubiyet ve rakiplerinin kendisini geçmesiyle 5. sıraya kadar geriledi. Bir dönem Inter ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Milan, ligin bitimine 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü.

Bu arada, Milan'da ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.

Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi. Napoli, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarttı ve 3. basamakta yer buldu.