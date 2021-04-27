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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:49 Son Güncelleme: 27.4.2021 10:06

8 haftadır kazanamayan iki takım karşılaşacak

İHA
8 haftadır kazanamayan iki takım karşılaşacak

'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ve karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan Kayserispor ile Denizlispor birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Süper Lig'in 38.haftasında Kayseri'de son derece kritik bir mücadele oynanacak. Ligde kalma hesapları yapan Kayserispor ile Denizlispor, Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Küme düşme hattında bulunan ve oynadıkları son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen iki takım, 3 puanı hanesine yazdırmanın gayreti içerisinde olacak.

Gerek Kayserispor gerekse Denizlispor ligde oynadığı son 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde ederken 4'er puan topladı. Kayserispor son olarak Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Bu maçtan sonra oynadığı 8 maçta 5 gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 gol gördü. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Ege temsilcisi ise oynadığı 8 maçta 7 gol attı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Kayserispor ile Denizlispor arasındaki müsabaka 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Bu maç saat 16.00'da başlayacak.

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8 haftadır kazanamayan iki takım karşılaşacak
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