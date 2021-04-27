Çılgın Türk!

Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligue 1'de Lyon'uLille'de tecrübeli forvet, attığıtakımını zirvede tutan 35 yaşındaki milli oyuncuİkinci sıradaki dünya devi PSG'ye adeta tek başına kafa tutan Burak Yılmaz, Fransız basının da manşetlerini süsledi. Spor medyası ve taraftarlar milli yıldıza övgüler yağdırdı.L'Equipe,başlığı ile verdiği haberde "Lyon karşısında parıldayan Burak, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı" derken, France Football, "Çılgın adam! Lille'i tek başına sırtladı" yorumunu yaptı. Lille Teknik Direktörüde "Burak Yılmaz, Türkiye'de şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu.ifadesini kullandı. Tecrübeli forvet, Lille formasıyla bu sezon 12 gol atarken, 5 asist de üretti.L'EQUIPE: Burak Yılmaz, maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı.FRANCE FOOTBALL: Çılgın adam! Lille'i bu zor maçta tek başına sırtladı. Lider, golcü, pasör, ağabey, kral.FOOT MERCATO: Lille, kahramanının ayağından bulduğu iki golle kazandı. Herkes kahramanının önünde eğiliyor.DAILY MERCATO: Lille şampiyon olursa, Burak Yılmaz'ın heykeli dikilir! 35 yaşında ama Lyon'a canavarca davrandı.LE FIGARO: 35 yaşında gibi değildi! Tarihi maça damga vurdu! Lille'in saha içi patronu kesinlikle Türk yıldız.Burak, performansıyla Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin G.Saraylı Falcao'dan vazgeçip listeye Burak'ı aldığı öğrenildi.FRANSA'DA günün adamı olan Burak Yılmaz, gollerini ve liderliği getiren galibiyeti ailesiyle kutladı. Eşi İstem, kızları Nazlı ve Derin'le Fransa'daki güzel havayı kaçırmayan Kral, parkta yürüyüş yaptı. Bu anlardan birini de sosyal medyadan paylaştı. Burak'ın kızları babalarının galibiyeti getiren golünü televizyondan izlerken büyük sevinç yaşamış bu da sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.