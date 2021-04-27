Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstikamet İleri
Giriş Tarihi: 27.4.2021

İstikamet İleri

TANER KARAMAN
İstikamet İleri

; ceza sahasında topla buluşma, ileriye doğru pas, şut gibi pek çok değerde dönemine göre artış gösterdi

Üçüncü bölgedeki pas yüzdesi ise 46.5 artıp, 144.6'ya yükseldi
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 5 maçta yenilmeyen ve 4 galibiyet alan Emre Belözoğlu, oynattığı futbolla alkış topluyor. 40 yaşındaki genç teknik adam, selefi Erol Bulut dönemini geride bırakmayı başardı. Belözoğlu; daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen F.Bahçe hem akan oyunda orta başarı yüzdesini geliştirdi hem de ileriye dönük paslarının sayısını büyük ölçüde artırdı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ
Fenerbahçe'nin en büyük fark gösterdiği istatistik, ceza sahasına gönderdiği pas ve üçüncü bölgede yaptığı pasların sayısı oldu. Matchstudy verilerine göre; Bulut döneminde maç başına 13.4 kez rakip ceza sahasına pas denenirken, bu rakam Belözoğlu ile 22'ye çıktı. Gelişim yüzde 64.1 olarak tabelaya yansıdı. Bulut ile maç başına 98.7 kez üçüncü bölgede pas yapılırken, Belözoğlu ile bu değer yüzde 46,5 artıp, 144.6'ya çıktı.

ŞUTLARIN SAYISI YUKARI ÇIKTI
Erol Bulut dönemine göre rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut atıp, daha fazla ileriye pas gönderen sarı-lacivertliler, akan oyunda orta başarını da yüzde 10 geliştirdi. Kanarya şut karnesini 13.7'den 16.8'e çıkararak yüzde 22.8'lik gelişim sağlarken, rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı.

FENNER VALENCİA!
EKVADORLU golcü F.Bahçe'de zirve dönemini yaşıyor. Erol Bulut'un teknik direktör olarak görev yaptığı 30 maçta 5 gol kaydeden Valencia, Emre Belözoğlu'nun görevde olduğu 5 maçta 4 gol kaydederek kendini aştı. Valencia, oynadığı bölgeden hayli memnun olduğunu belirterek "Takım çok daha önde oynadığı için benim işim kolaylaşıyor. Rakibi daha zor durumlarda bırakabiliyoruz. Böyle oynamaya devam edersek kalan tüm maçlarımızı kazanabiliriz. Şampiyonluk için sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.

NAZIM SANGARE SEZONU KAPATTI
F.BAHÇE, perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Nazım Sangare'den gelen haberle üzüldü. Milli sağ bekin, sol bacak kasığında 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak. Bu arada sarı kart cezalısı olan İrfan Can'ın bölgesi için Sinan Gümüş ve Mame Thiam isimleri ön plana çıkmış durumda. Takım bugün Antalya'ya gidip, hazırlıklarını burada sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Dikkat! Perşembe günü başlıyor... İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' genelgesi! İşte detaylar
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma' Genelgesi'ni yayınladı! İşte Kısıtlamadan muaf yerler ve kişiler listesi
Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Kabine Toplantısı sonuçları ne olacak?
Son dakika: Seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? İşte detaylar...
Son dakika: Fatih Terim bir kez daha değişikliğe gidiyor! Galatasaray’da yeni forvet ikilisi ortaya çıktı…
Son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Onyekuru Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)
Altın için çifte destek! Altın fiyatları bu kararla yön bulacak
Burak Yılmaz Beckham'ı büyüledi! Amerika'dan 3 takım istiyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan tek tek saydı! İşte tam kapanma ile faaliyetlerine ara verecek işletmeler
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası Joe Biden’a ‘1915 Olayları’ tepkisi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstikamet İleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA