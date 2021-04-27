İstikamet İleri

Fenerbahçe; ceza sahasında topla buluşma, ileriye doğru pas, şut gibi pek çok değerde Erol Bulut dönemine göre artış gösterdi
Üçüncü bölgedeki pas yüzdesi ise 46.5 artıp, 144.6'ya yükseldi
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 5 maçta yenilmeyenve 4 galibiyetalan Emre Belözoğlu, oynattığı futbolla alkış topluyor. 40 yaşındaki genç teknik adam, selefi Erol Bulut döneminigeride bırakmayı başardı. Belözoğlu; daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen F.Bahçe hemakan oyunda orta başarıyüzdesini geliştirdi hem deileriye dönük paslarının sayısını büyük ölçüde artırdı.
ÜÇÜNCÜ BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ
Fenerbahçe'nin en büyük fark gösterdiği istatistik, ceza sahasına gönderdiği pas ve üçüncü bölgede yaptığı pasların sayısı oldu. Matchstudy verilerine göre; Bulut döneminde maç başına 13.4 kez rakip cezasahasına pas denenirken, bu rakamBelözoğlu ile 22'ye çıktı. Gelişim yüzde 64.1 olarak tabelaya yansıdı. Bulut ile maç başına 98.7 kez üçüncü bölgede pas yapılırken, Belözoğlu ile bu değer yüzde 46,5 artıp, 144.6'ya çıktı.
ŞUTLARIN SAYISI YUKARI ÇIKTI
Erol Bulut dönemine göre rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut atıp, daha fazla ileriye pas gönderen sarı-lacivertliler, akan oyunda orta başarını da yüzde 10 geliştirdi. Kanarya şut karnesini13.7'den 16.8'e çıkararakyüzde 22.8'lik gelişimsağlarken, rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı.
FENNER VALENCİA!
EKVADORLU golcü F.Bahçe'de zirve dönemini yaşıyor. Erol Bulut'un teknik direktör olarak görev yaptığı 30 maçta 5 gol kaydeden Valencia, EmreBelözoğlu'nun görevde olduğu5 maçta 4 gol kaydederekkendini aştı. Valencia, oynadığı bölgeden hayli memnun olduğunu belirterek "Takım çok dahaönde oynadığı için benimişim kolaylaşıyor. Rakibi dahazor durumlarda bırakabiliyoruz. Böyle oynamaya devam edersek kalan tüm maçlarımızı kazanabiliriz. Şampiyonluk için sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.
NAZIM SANGARE SEZONU KAPATTI
F.BAHÇE, perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Nazım Sangare'den gelen haberle üzüldü. Milli sağ bekin, sol bacakkasığında 2. derece yırtık tespit edildiğiaçıklandı. Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak. Bu arada sarı kart cezalısı olan İrfan Can'ın bölgesi için SinanGümüş ve Mame Thiam isimleri ön plana çıkmış durumda. Takım bugün Antalya'ya gidip, hazırlıklarını burada sürdürecek.