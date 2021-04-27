İstikamet İleri

Üçüncü bölgedeki pas yüzdesi ise 46.5 artıp, 144.6'ya yükseldiFenerbahçe'nin başında çıktığıEmre Belözoğlu, oynattığı futbolla alkış topluyor. 40 yaşındaki genç teknik adam,Belözoğlu; daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen F.Bahçebüyük ölçüde artırdı.Fenerbahçe'nin en büyük fark gösterdiği istatistik, ceza sahasına gönderdiği pas ve üçüncü bölgede yaptığı pasların sayısı oldu. Matchstudy verilerine göre; Bulut dönemindeGelişim yüzde 64.1 olarak tabelaya yansıdı. Bulut ile maç başına 98.7 kez üçüncü bölgede pas yapılırken, Belözoğlu ile bu değer yüzde 46,5 artıp, 144.6'ya çıktı.Erol Bulut dönemine göre rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut atıp, daha fazla ileriye pas gönderen sarı-lacivertliler, akan oyunda orta başarını da yüzde 10 geliştirdi.rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı.EKVADORLU golcü F.Bahçe'de zirve dönemini yaşıyor. Erol Bulut'un teknik direktör olarak görev yaptığı 30 maçta 5 gol kaydeden Valencia,Valencia, oynadığı bölgeden hayli memnun olduğunu belirterekBöyle oynamaya devam edersek kalan tüm maçlarımızı kazanabiliriz. Şampiyonluk için sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.F.BAHÇE, perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Nazım Sangare'den gelen haberle üzüldü.Nazım, kalan 5 maçta takımdaki yerini alamayacak. Bu arada sarı kart cezalısı olan İrfan Can'ın bölgesi içinveisimleri ön plana çıkmış durumda. Takım bugün Antalya'ya gidip, hazırlıklarını burada sürdürecek.