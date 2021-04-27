Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in yeni hocası olacak

HAINER: ETKİLEYİCİ BİR KARİYERİ VAR

Bayern Münih Başkanı Hebert Hainer, Nageslmann'ın yeni teknik direktörler jenerasyonunu temsil ettiğine işaret ederek, "Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann ile son yılların büyük başarılarını yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Kahn da, 5 yıllık sözleşmenin Nagelsmann'ın Bayern Münih ile ne kadar özdeşleştiğini gösterdiğini belirterek, Bayern Münih'in sportif geleceğinin Nageslmann ile başarılı olacağına inandığını kaydetti.