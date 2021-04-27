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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:24 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:45

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AA
Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in yeni hocası olacak

teknik direktörü ’ın gelecek sezonun başından itibaren takımının başına geçeceği duyuruldu. 33 yaşındaki teknik direktörün 2025-2026 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih'e transfer edilen Nagelsmann'ın 1 Temmuz'da göreve başlayacağı belirtildi. Açıklamada, 33 yaşındaki teknik direktörün 2025-2026 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.

HAINER: ETKİLEYİCİ BİR KARİYERİ VAR

Bayern Münih Başkanı Hebert Hainer, Nageslmann'ın yeni teknik direktörler jenerasyonunu temsil ettiğine işaret ederek, "Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann ile son yılların büyük başarılarını yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Kahn da, 5 yıllık sözleşmenin Nagelsmann'ın Bayern Münih ile ne kadar özdeşleştiğini gösterdiğini belirterek, Bayern Münih'in sportif geleceğinin Nageslmann ile başarılı olacağına inandığını kaydetti.

BAYERN MÜNİH, LEIPZIG'E 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Açıklamada ayrıca mevcut teknik direktör Hansi Flick'in 30 Haziran 2023'e kadar süren sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle feshedileceği bildirildi.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in Nageslmann için Leipzig'e özel ödemeler dahil 25 milyon avroya çıkacak bir transfer bedeli havale ettiği belirtildi.

Bavyera doğumlu olan Nagelsmann 2016'da Hoffenheim takımının başına geçerek Bundesliga'da en genç teknik direktör unvanını almıştı. 2019-2020 sezonun başından itibaren Leipzig'i çalıştırmaya başlayan genç teknik direktör geçen sezon Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

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Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in yeni hocası olacak
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