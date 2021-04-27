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Giriş Tarihi: 27.4.2021 08:50 Son Güncelleme: 27.4.2021 08:52

Süper Lig'de kümede kalma yarışında son viraj! '7 günde 9 puan toplayan ligde kalır...'

SPOR SERVİSİ
Süper Lig'de kümede kalma yarışında son viraj! '7 günde 9 puan toplayan ligde kalır...'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kıyasıya sürüyor. yönetiminde 3 maçta 9 puan toplayan Erzurumspor yükselişte. 'nü mağlup eden da rahat nefes aldı. Ankaragücü, Medipol , , , ve son haftalara sıkıntılı giren ekipler arasında yer alıyor. Sabah Gazetesi yazarları kümede kalma yarışını değerlendirdi.

Yılmaz Vural yönetiminde önce Denizlispor'u sonra Yeni Malatyaspor'u ve hafta sonu Gaziantep'i mağlup eden Erzurumspor kümede kalarak mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? Erzurumspor ligin son haftasını BAY geçiyor. Hikmet Karaman'dan sonra çıkışa geçen Ankaragücü de iki maçtır galibiyet alamıyor. Kayserispor da kendini ateşin ortasında bıraktı.

7 GÜNDE 9 PUANI ALAN KALIR!

SORU: Küme düşme hattı çok hareketli... Süper Lig'den düşen 4 takım sizce kim olur?

BÜLENT TİMURLENK: Çok teknik adam değiştiren Denizli ve Kayseri'yi bir kenara yazın… Erzurumspor Yılmaz Vural ile müthiş çıkış yakaladı. Takımların form grafiğine ve ruh haline bakınca kadro kalitelerine rağmen Başakşehir ve Kasımpaşa yokuş aşağı koşarken A.Gücü'nün ardından Erzurum da yokuşu tırmanıyor. Şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattında da 7 günde 9 puan hesabının olduğu 40-42. haftalarda ayakta kalan ligde kalır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsi bıçak sırtında maçlara çıkacak.

Birbirleri ile de oynayacaklar, şampiyonluğa gidenlerle de. Denizli ve bir maçı fazla olan Erzurumspor'un işleri artık zor. Gençlerbirliği ve Kayserispor ise diğerlerine göre daha dikkatli olmak durumunda. Şimdi potaya Başakşehir ve Kasımpaşa da girdi. Tam bir kördüğüm.

ALİ GÜLTİKEN: Bu haftaki G.Birliği ve Erzurum galibiyetleri aday sayısını artırdı. A.Gücü rahatlamış gibi görünüyordu ama yeniden sıkıntı yaşamaya başladı.

Kasımpaşa da aynı şekilde. Rize'ye kadar olan tüm takımlar tekrar bu mücadelenin içinde. Son haftaya kadar da devam eder.

Daha önceki yıllarda gördüğümüz kopmaları Denizli dışında görmeyeceğiz.

LEVENT TÜZEMEN: Denizli'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Kalan 5 hafta kıran kırana yaşanacak. Düşme hattındaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar kümede kalacak takımı belirleyecek.

FATİH DOĞAN: Kayseri kendini ateşin ortasında bıraktı. Kayseri daha önceden 4 teknik adam ile teptiği fırsatları Yalçın Koşukavak ile geri alabilir. Rize'de Bülent Uygun, A.Gücü'nde Hikmet Karaman ve Erzurum'da başkaldırı yapan Yılmaz Vural aşağıyı iyice karıştırdı.

Düşme hattı 40 puan olarak hesaplanıyordu ama 42-43'ü zorlayacak. Ali Tandoğan ile Denizli bir reaksiyon gösterir mi? Zor! Ama 15-21 arasındaki 7 takım son haftaya kadar korkuyu iliklerine kadar hisseder.


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Süper Lig'de kümede kalma yarışında son viraj! '7 günde 9 puan toplayan ligde kalır...'
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