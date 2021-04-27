Süper Lig'de kümede kalma yarışında son viraj! '7 günde 9 puan toplayan ligde kalır...'

Yılmaz Vural yönetiminde önce Denizlispor'u sonra Yeni Malatyaspor'u ve hafta sonu Gaziantep'i mağlup eden Erzurumspor kümede kalarak mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? Erzurumspor ligin son haftasını BAY geçiyor. Hikmet Karaman'dan sonra çıkışa geçen Ankaragücü de iki maçtır galibiyet alamıyor. Kayserispor da kendini ateşin ortasında bıraktı.

7 GÜNDE 9 PUANI ALAN KALIR!

SORU: Küme düşme hattı çok hareketli... Süper Lig'den düşen 4 takım sizce kim olur?

BÜLENT TİMURLENK: Çok teknik adam değiştiren Denizli ve Kayseri'yi bir kenara yazın… Erzurumspor Yılmaz Vural ile müthiş çıkış yakaladı. Takımların form grafiğine ve ruh haline bakınca kadro kalitelerine rağmen Başakşehir ve Kasımpaşa yokuş aşağı koşarken A.Gücü'nün ardından Erzurum da yokuşu tırmanıyor. Şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattında da 7 günde 9 puan hesabının olduğu 40-42. haftalarda ayakta kalan ligde kalır.