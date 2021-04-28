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Giriş Tarihi: 28.4.2021 10:35 Son Güncelleme: 28.4.2021 10:45

'da adaylık için ilk resmi başvuru 'tan geldi!

Galatasaray'da adaylık için ilk resmi başvuru Burak Elmas'tan geldi!

'da Mayıs ayında yapılması beklenen başkanlık seçiminde adaylar netleşmeye başladı. Resmi olarak ilk adaylık başvurusu başkan adayı olan 'tan geldi. Galatasaray'da başkanlık adaylığı için resmi evrakları teslim eden ilk aday Burak Elmas oldu. Galatasaray Başkan Adaylarından Burak Elmas, adaylığını kulüp tüzüğüne göre son halkasını tamamlayarak resmileştirmiş oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere çevrildi. Seçimde 5 adayın başkanlık için mücadele vermesi bekleniyor. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

GALATASARAY'DA ADAYLIK İÇİN İLK RESMİ BAŞVURU BURAK ELMAS'TAN GELDİ

Galatasaray'da başkanlık adaylığı için ilk resmi başvuru Burak Elmas'tan geldi. Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylık için gerekli olan tüm resmi evrakların hazırlandığını ifade ederek şunları söyledi: "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon TL gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'da adaylık için ilk resmi başvuru Burak Elmas'tan geldi!
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