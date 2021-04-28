Galatasaray'da adaylık için ilk resmi başvuru Burak Elmas'tan geldi!

GALATASARAY'DA ADAYLIK İÇİN İLK RESMİ BAŞVURU BURAK ELMAS'TAN GELDİ

Galatasaray'da başkanlık adaylığı için ilk resmi başvuru Burak Elmas'tan geldi. Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylık için gerekli olan tüm resmi evrakların hazırlandığını ifade ederek şunları söyledi: "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon TL gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.