Son dakika: Fatih Terim'den Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya gönderme! 'Yedlin'i dışarı aldılar...'

'LİNNES'İ OYNATTIM AMA HAZIR DEĞİL...'

'Bu maçta pozisyon vermedik bu da bizim için sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Her takım için kolay değil. Çok fazla maç oynuyoruz. Emre Akbaba talihsiz iki sakatlık geçirdi. Emre değişik bir oyuncu onu kazanmamız lazım. Emre'nin gol atmasına da sevindim. Pandemi döneminde takım için ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün Linnes'i koydum hazır değil ama mecburum.'