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Giriş Tarihi: 28.4.2021 15:29 Son Güncelleme: 28.4.2021 15:42

'de alt sıraları ilgilendiren kritik maçta 'un konuğu

Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maçta Kayserispor'un konuğu Denizlispor

Spor Toto 'in 38. haftasında ligde kalma savaşı veren veren iki takımın mücadelesinde , 'u konuk edecek. Kritik maçı hakem yönetecek. Bu maç öncesi Kayserispor'un 35 puanı bulunurken ligin son sırasında yer alan Denizlispor'un 28 puanı var. Kayserispor - Denizlispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında ligde kalma savaşı veren veren iki takımın mücadelesinde Kayserispor, Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetirken bu maç öncesi Kayserispor'un 35, ligin son sırasında yer alan Denizlispor'un 28 puanı bulunuyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sagal, Dossevi, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR YALÇIN KOŞUKAVAK KAYSERİSPOR'DA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: İki takım da ligde kalma mücadelesi veriyor. Ben 48 saattir buradayım. Kazanmak istiyoruz. İç saha maçları bizim için çok kritik. Biz kazandıktan sonra diğer maçların önemi olacak. İnşallah kazanan taraf olacağız. Denizlispor'da çalışırken oyuncularla kader birliği yapmıştık bana çok inanmışlardı fakat sonra bazı durumlar oldu göreve devam edemedik.

DENİZLİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ALİ TANDOĞAN: KAZANIRSAK UMUDUMUZ YÜKSELECEK

Denizlispor teknik direktörü Ali Tandoğan: İki takım açısından da çok zor bir maç. Rakibimiz kaybederse büyük sıkıntılar yaşayacak. Biz kazanırsak umudumuz yükselecek. Taktik ve mental olarak sahada hazır olmak gerekiyor. Oyuncuları tekrardan toparlamak zor oldu. İki hafta birçok şeyi kaybetmişti. Biraz da durumu kabullenmişlerdi. Kadro derinlğimiz çok fazla yok. U-19'dan 3 kaleciyle geldik. Oyuncularımın ellerinden geleni yapabileceklerini düşünüyorum.

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Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maçta Kayserispor'un konuğu Denizlispor
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