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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:14

'tan açıklaması!

AA
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

'in 38. haftasında deplasmanda 'u 3-2 mağlup eden 'ta sakatlanan 'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edildi. Gökhan, karşılaşmada siyah-beyazlıların 2. golünü kaydetmişti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamadı, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandığı bildirildi.

Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
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