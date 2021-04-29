Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a küfür
Giriş Tarihi: 29.4.2021 07:15 Son Güncelleme: 29.4.2021 07:55

: - maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, 'a küfür

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

haberi... 'in 38. haftasında oynanan - maçının bitmesiyle birlikte saha karıştı. Beşiktaşlı Dorukhan'a sözlü saldırı sonrası yaşanan olaylar büyümeden engellenirken, Çaykur Rize cephesinden ise Beşiktaş teknik direktörü 'la ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

'in 38. haftasında lider , ile deplasmanda karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda da kritik bir virajı 3 puanla dönmeyi başardı.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Maçın son dakikalarında iki takım cephesinde de tansiyon bir hayli yükseldi. Bitiş düdüğünün çalmasıyla saha karıştı.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

DORUKHAN TOKÖZ'E SÖZLÜ SALDIRI

Beşiktaşlı görevliler, Çaykur Rizesporlu görevlilerle tartışırken, saha dışından biri ise Beşiktaşlı 'e sözlü saldırıda bulundu.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Bazı futbolcuların da ayırmak için dahil olduğu gerginlik çok büyümeden son buldu ve oyuncular soyunma odalarının yolunu tuttu.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ, HOCAMIZA KÜFÜR EDEMEZSİNİZ"

Yasak olmasına rağmen Rize'de 200'e yakın kişi statta maçı izledi. Protokolün altındaki dolu tribün ile siyah-beyazlı yöneticiler arasında maç sırasında da sık sık tansiyon yükseldi.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

'ın iptal edilen ikinci golünden sonra gerilim daha da arttı. Golün el teması gerekçesiyle verilmemesine kızan 'a tribünlerden sinkaflı kelimeler kullanıldı.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Bu hakaretlere tepki gösteren Beşiktaşlı yöneticiler, "Siz kim oluyorsunuz, hocamıza küfür edemezsiniz" diye çıkıştı.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

"SERGEN YALÇIN'IN MAÇI KARTSIZ BİTİRMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır da maçın ardından yaptığı açıklamada için çok sert ifadeler kullandı.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Hasan Bakır, "Futbolda sonuç için her şey mubah değildir. Biz ev sahibi takımız, misafirperver olmakla ilgili bir ödevimiz, bir sorumluluğumuz, onu yerine getiriyoruz ama baktığımız zaman tribündeki hareketlere, özellikle kulübesindeki hareketlere baktığımız zaman maç boyunca futbola hiç yakışmayan görüntüler gördük.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Sergen Hoca'nın maç boyunca sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiği zaman sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, oyun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen Hoca'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

"RAKİBE BU KADAR SALDIRMASININ BİR ANLAMI YOK"

Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları ihlal edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz, futbol sempatisini ortadan kaldırır. Anlayışı, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Tebrik ediyoruz rakibi kazandı ama maçın geneline baktığımızda futboldan keyif alınmasını engelleyecek, futbolda sempatiyi ortadan kaldıracak bir çok hareket gördük. 'ı ülkede binlerce insan seviyor, rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasının, rakibi bu kadar küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Bu hiç kimseye bir şey katmaz. Şampiyonluk yolunda 'a yara da katar" şeklinde konuştu.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

"HAKEM BASKI ALTINDA KALDI"

Hakem Abdülkadir Bitigen'in karşılaşmada baskı altında olduğunu düşündüklerini de vurgulayan Bakır "Hakem de hafta içi yapılan eleştirilerin gölgesinde kaldı ve bugün her ne olursa olsun hem kulübesine hem de sahadaki oyuncuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Her bağıran faul aldı, her hakeme sitem eden Rizespor aleyhinde pozisyon almasını başardı. Bu üzücü, Türk futbolu 20 yıldır bunlarla uğraşıyor. Türk Futbolu bunlarla uğraşarak bir yere varamaz. Bunlar kurtulmamız gereken prangalardır, kurtulmazsak hala Avrupa'daki diğer takımları seyrederiz.

Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a şok sözler

Şampiyonluğa giden takım her türlü takır takır oynar, sahada çabasını sarf eder ama futbol dışı kurallara bu kadar başvurmaya, ihtiyaç duymaya gerek yok. Sergen Hoca Baiano ile tartıştı, herkese laf soktu, takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı. Rizespor'un oyuncuları üzerinde etki etti" dedi.

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Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a küfür
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