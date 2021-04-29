Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a küfür

Sergen Hoca'nın maç boyunca sahanın içerisinde maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız olması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiği zaman sarı kart görebiliyor, 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, oyun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen Hoca'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil.